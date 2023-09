Meta setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz: ChatGPT bekommt Konkurrenz

Der Tech-Gigant Meta setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Mark Zuckerberg enthüllt vor wenigen Tagen neue KI-Tools, die die Art und Weise, wie Nutzer:innen die verschiedenen Plattformen des Unternehmens verwenden, „revolutionieren“ sollen. Allen voran steht natürlich die Konkurrenz zum beliebten Chatbot ChatGPT.

Interaktion mit Promi-KI-Bots

Am Mittwoch stellte Mark Zuckerberg eine neue Softwarelösung vor, die unter anderem in der Lage sein soll, Bilder auf Grundlage von textbasierten Anweisungen zu generieren. Diese erzeugten Bilder können dann im Anschluss zur Erstellung von Beiträgen in Online-Netzwerken genutzt werden.

Zusätzlich soll es in naher Zukunft möglich sein, dass Prominente KI-gesteuerte Versionen ihrer Selbst auf die Plattform bringen können. Die Grundidee dahinter sei es, den Nutzer:innen die Chance zu bieten, „interaktiv ihren individuellen Interessen nachzugehen“, wie von Chris Cox, dem Produktchef von Meta, erläutert wurde. Auch Unternehmen würden innerhalb des „AI Studios“ die Option haben, eigene KIs nach ihren Bedürfnissen zu entwickeln.

Die neue VR-Brille: Quest 3

Mark Zuckerberg setzt schon länger auf virtuelle Welten und benannte sein Unternehmen sogar in „Meta“ um, um den Fokus auch noch offensichtlicher auf das Metaverse zu lenken. In diesem Kontext präsentierte er zudem auch eine brandneue VR-Brille namens Quest 3, die das Ziel hat, „die physische Umgebung und digitale Inhalte miteinander auf engere Weise zu verknüpfen“. Wie genau das funktionieren soll? Sie soll Räume mithilfe von Kameras erfassen und diese im Anschluss in 3D darstellen können. Außerdem würde die Möglichkeit bestehen, „digitale Objekte in die reale Umgebung zu integrieren“. Das könnte zum Beispiel bedeuten, virtuelle Bilder an eine Wand projizieren zu können oder ein Portal zu erzeugen, durch das man in eine andere virtuelle Welt eintauchen kann. Die Quest 3 bringt Meta somit klarerweise in direkte Konkurrenz mit Apple, das ebenfalls an einer VR-Brille arbeitet. Meta betont jedoch, dass ihre Technologie erschwinglicher sein würde und somit mehr Menschen erreichen soll.

Stylische Brille mit KI-Chatbot

Apropos Brille: Meta präsentierte zudem eine aktualisierte Version ihrer smarten Brille, die sie in Zusammenarbeit mit Ray-Ban entwickelt haben. Sie kann bekanntlich Bilder und Videos aufnehmen. Zusätzlich verfügt sie über kleine Lautsprecher, die es dem KI-Chatbot Meta AI ermöglichen soll, Fragen von Nutzer:innen zu beantworten. Das Ganze soll es Träger:innen erlauben, die Brille spontan nach Informationen zu fragen. Im Anschluss sollen hierbei auch per Befehl Fotos an Freund:innen verschickt werden können. Auf Anfrage soll die Software sogar automatisch einen Text zu einem gerade aufgenommenen Instagram-Video verfassen können.

Kontrolle und Sicherheit

Mark Zuckerberg betont bezogen auf die zahlreichen Neuheiten, dass KI-Technologie die Art und Weise, wie die User:innen Meta-Produkte nutzen, „grundlegend verändern wird“. Angesichts der Tatsache, dass KI-Software gelegentlich unvorhersehbare und problematische Inhalte erzeugen kann, plant Meta, bei der Einführung solcher Funktionen „mehr Zeit zu investieren als üblich, um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten“.

Klar ist: Meta strebt eine Zukunft an, in der KI eine zentrale Rolle spielt und die Grenzen zwischen der realen und der digitalen Welt immer mehr verschwimmen. Die neuen Innovationen versprechen spannende Möglichkeiten in der digitalen Ära.