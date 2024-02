morgen ventures: Neuer Seed-Investor aus Österreich startet

Es gibt eine neue Investment-Gesellschaft in ÖSterreich, und sie heißt morgen ventures: Der Coinpanion-Gründer Alexander Valtingojer und Michael Kowatschew, Präsident des Jungunternehmer:innen-Vereins Sigma Squared, machen nun gemeinsame Sache, um über eine gemeinsame GmbH in Pre-Seed- und Seed-Startups zu investieren.

morgen ventures ist also kein Fonds, speist sich also ausschließlich aus dem Geld der beiden – und damit sind kleinere Tickets von 20.000 bis 50.000 Euro pro Runde möglich. Ein bis drei Investments pro Quartal wolle man tätigen, und mit Beyond Aero, Fastgen und Codesphere hat morgen.ventures auch bereits drei frühphasige Unternehmen im Portfolio. Zusammen mit ihrem Netzwerk investieren sie zwischen 100.000 und 300.000 Euro pro Startup.

Wie üblich bei kleinen Tickets, hängen sich Valtingojer und Kowatschew neben anderen Investoren, denen man vertraut oder die als bekannte VCs ohnehin einen guten Ruf genießen, bei Finanzierungsrunden über ihr Netzwerk an.

„Investieren in sehr spezielle Gründer:innen“

„Das Netzwerk investiert über Syndikatslösungen, wie man sie z.B. auch von Angellist, Vauban, Roundtable, Bunch etc. kennt“, sagt Valtingojer, der nach dem Verkauf des Krypto-Startups Coinpanion an den größeren südafrikanischen Mitbewerber Altify dort noch als Chief Strategy Officer tätig ist – und nebenbei Freiraum zum Investieren hat. Das angesprochene Netzwerk würde aus (ehemaligen) C-Level-Persönlichkeiten, Unicorn-Gründer:innen, Family Offices oder hochkarätigen Managern bestehen.

Außerdem hat Kowatschew als Startup-Scout für den renommierten VC Sequoia Capital ebenfalls guten Zugang zur Szene. „Wir haben keinen Fokus auf Verticals, sondern investieren zumeist einfach in sehr spezielle Gründer:innen, wie man das auch bei den aktuellen 3 Portfolio-Companies sieht“, so Valtongojer weiter. Elias von Codesphere hätte mit 14 Computer-Wissenschaften studiert und mit 19 zu Google gegangen, Mike von Fastgen hätte davor schon eine Firma aufgebaut und sei zwei Mal im populären Startup-Inkubator Y Combinator gewesen. „Die meisten unserer Freunde sind Gründer, und dadurch ergeben sich oft einfach sehr coole Möglichkeiten.“

„Viele Startups kommen für Series A nicht in Frage“