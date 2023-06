mucki: Startup erhält Millioneninvestment und launcht Protein-Drink bei Billa

AnovonA bietet unter der Marke mucki Protein-Drinks an und verwendet dafür hauptsächlich Rohstoffe aus den österreichischen Alpen. Das Protein soll mit medizinischem Know-how gezielt mit essenziellen Aminosäuren angereichert sein. In österreichischen Supermärkten haben sich die Drinks heute bereits etabliert. Nun hat die Jungfirma im Rahmen einer Seed-Runde ein Millioneninvestment eingesammelt und plant außerdem den Launch eines pflanzenbasierten Protein-Drinks bei den Supermarktketten Billa und Billa Plus.

mucki will den DACH-Raum erschließen

Bei der nun gezeichneten Seed IIa Runde haben sich drei österreichische Unternehmerfamilien engagiert. Neu eingetreten ist dabei die Familie von Harald Lassmann, die in der internationalen Logistik von Lebensmitteln und Pharmaprodukten tätig ist. Auch die Bestandsinvestoren erhöhten ihre Beteiligungen. Die von Albert Schmidbauer geführte Biogena Gruppe war schon früh mit an Bord und baut nun ihr Engagement im Lebensmitteleinzelhandel weiter aus.

„Produkte, die sich wie mucki aus dem Stand so außergewöhnlich gut aus dem Regal heraus verkaufen, sind selten. Auch die internationalen Handelskunden der Biogena Alimentastic werden mit den auffälligen und authentischen Premium-Protein Drinks sicher sehr zufrieden sein“, so Laurenz Hoffmann, Geschäftsführer der Biogena Alimentastic. Die dritte Unternehmerfamilie, die nun in mucki investiert, stammt aus Deutschland. Mit dem frischen Kapital will das Startup den gesamten DACH-Raum erschließen.

Billa sieht hohe Nachfrage von Kund:innen

Auch neue Vertriebspartner kann mucki für sich gewinnen. Im Mai 2022 gelang bereits die Einführung bei Rewe Süd und Rewe International. Dabei kristallisierten sich die in Salzburg produzierten Protein-Drinks schnell als die populärsten Produkte heraus. Deshalb legt die Jungfirma den Fokus vor allem auf sie. 2022 hat Billa den ersten nicht-süßen Protein-Drink, den „mucki Protein Ayran“, in seine Märkte in Wien, in Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark geholt.

Laut Billa ist die Kundennachfrage sehr hoch, weswegen die Supermarktkette die Produkte mittlerweile in allen Filialen österreichweit anbietet. Neben den bereits bekannten „Whey Protein-Drinks“ startet nun die erste pflanzenbasierte Variante, das „Plant Protein Schokolade“, bei Billa.

Pflanzenbasierter Drink soll neue Zielgruppe erreichen

mucki-Gründer Alexander Novotny will mit den neuen pflanzlichen Drinks eine breitere Zielgruppe ansprechen. „Bei dem zunächst exklusiv bei Billa erhältlichem Schokolade Protein war es uns wichtig, einen wirklich genussfähigen Drink mit höchster Proteinqualität zu entwickeln, der sowohl Veganer:innen als auch Nicht-Veganer:innen geschmacklich uneingeschränkt glücklich macht – ganz unabhängig von der Ernährungspräferenz.“