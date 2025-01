mytalents.ai hat es in exklusives Pitch-Event GSV Cup 50 geschafft

Das österreichische EdTech-Startup mytalents.ai, das sich auf AI-Lernkurse fokussiert, hat es als erstes Unternehmen aus dem DACH-Raum in den GSV Cup 50 geschafft. Dabei handelt es sich um ein Pitch-Event, das im April in San Diego in Kalifornien stattfinden wird und von Amazon Web Services (AWS) und GSV Ventures präsentiert wird. Aus 1.900 Startups wurden für das Event weltweit nur 50 ausgewählt, um ihre Geschäftsmodelle auf der Bühne zu präsentieren. Und mytalents.ai zählt nun zu dieser exklusiven Runde, in der insgesamt nur sechs Startups nicht aus den USA kommen.

mytalents.ai pitcht vor Hunderten von weltweiten Investoren

„Der ASU+GSV Summit ist DAS Event im Upskilling/HR-Tech Bereich. Wir dürfen am Demo Day vor Hunderten von weltweiten Investoren pitchen“, freut sich Florian Hasibar, CEO und Mitgründer von mytalents.ai.

Mit KI-Weiterbildungsprogrammen verspricht das Startup Produktivitätssteigerungen von bis zu 40 Prozent. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat mytalents.ai über 40 B2B-Kunden in Deutschland und Österreich für sich gewonnen. Dazu gehören unter anderem ÖBB, Bitpanda, EY, Oeticket (Eventim), Mediaprint und Kurier. Erst im vergangenen Jahr hat das Startup zuletzt eine sechsstellige Finanzierung auf die Beine gestellt (wir berichteten).

GSV Cup 50 präsentiert Startups im Bereich der Personalbildung

Für mytalents.ai ist die Teilnahme am GSV Cup 50 ein wichtiger Meilenstein. Das Event ist im vergangenen Jahr als Teil des jährlichen ASU+GSV Summit gestartet. Diese jährliche Konferenz stellt seit 16 Jahren Innovationen in den Bereichen EdTech und AI in den Mittelpunkt. Die für den GSV Cup 50 ausgewählten Startups befinden sich in der Vorgründungs- und Seed-Phase und haben es sich alle zum Ziel gemacht, die Bildung und die Entwicklung von Arbeitskräften in den kommenden Jahren zu verändern. Sie soll die Veranstaltung ins Rampenlicht rücken – eine wichtige Chance für mytalents.ai.