mytalents.ai: AI-Lernkurs-Startup schließt erneut sechsstellige Finanzierung ab

Erst im vergangenen September hat das österreichische EdTech-Startup mytalents.ai, das sich auf AI-Lernkurse fokussiert, eine sechsstellige Finanzierung auf die Beine gestellt (wir berichteten). Nun hat das erst Mitte 2023 von Florian Hasibar und Fabian Hemmerich gegründete Jungunternehmen gleich das nächste Investment eingesammelt. Es handelt sich dabei um eine Pre-Seed-Extension, die laut Hasibar „mehr als 600.000 Euro“ beträgt.

Finanzierung wegen Vertrauen von Bestandsinvestoren

Die Finanzierungsrunde erfolgt laut mytalents.ai nicht aus finanzieller Notwendigkeit, sondern aufgrund des starken Vertrauens und der proaktiven Initiative der Bestandsinvestoren. Zu diesen gehören unter anderem Ben Ruschin (Big Cheese Ventures), Michael Kamleitner (Walls.io), Florian Haas (EY), A&S Investment und Kambis Kohansal (WKO). Neu dazugekommen sind in dieser Runde Founders of Europe.

„Wir sind begeistert über das anhaltende Vertrauen und Engagement unserer Bestandsinvestoren sowie den Beitritt von Founders of Europe als neuem strategischen Partner. Diese zusätzlichen Mittel ermöglichen es uns, signifikant in die Verstärkung unseres Entwicklungs- und Vertriebsteams zu investieren, wodurch wir unsere führende Position im Bereich KI-Weiterbildung weiter ausbauen können“, erklärt Florian Hasibar, CEO und Co-Founder von mytalents.ai.

mytalents.ai hat „echte Vorzeigegründer“

“Florian und Fabian sind echte Vorzeigegründer. Sie haben das Ziel im Blick, den Biss, den es als Gründer braucht, und treffen Entscheidungen schnell, aber immer mit der notwendigen Reflektion. mytalents.ai löst ein Problem, das jedes Unternehmen hat: Es muss die eigenen Mitarbeiter im Bereich der KI fit machen, und zwar schnell. Es ist mir eine Ehre, Fabian und Florian auf ihrem Weg begleiten zu dürfen“, fügt Ben Ruschin, einer der Lead-Investoren, hinzu.

Seit seiner Gründung vor neun Monaten hat mytalents.ai über 40 B2B-Kunden in Deutschland und Österreich für sich gewonnen. Dazu gehören Schwergewichte wie ÖBB, Bitpanda, EY, Oeticket (Eventim), Mediaprint und Kurier. Die KI-Weiterbildungsprogrammen des Startups sollen Produktivitätssteigerungen von bis zu 40 Prozent ermöglichen. „In einer Zeit, in der sich die technologischen Entwicklungen täglich überschlagen, ist es umso wichtiger, zukunftsfähig zu sein und zu bleiben. Um mit den Anwendungsfällen und Entwicklungen im Bereich der generativen KI Schritt zu halten, bieten wir unsere Upskilling-Plattform an“, so Florian Hasibar.

Startup plant personalisierte Videokurse

mytalents.ai erweiterte kürzlich seine Toolsuite, einschließlich des speziellen Features mytalentsGPT. Dies unterstützt Unternehmen dabei, AI-Tools sicher und effektiv in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Durch die praktische Anwendung in den Kursen werden Mitarbeiter:innen nicht nur geschult, sondern können das Gelernte direkt im Beruf einsetzen. In der nächsten Phase plant mytalents.ai, das Team zu verstärken, insbesondere in den Bereichen Entwicklung und Go-To-Market. Außerdem ist eine Erweiterung der Produktpalette mit personalisierten Videokursen geplant, um den individuellen Lernbedürfnissen der Nutzer:innen noch besser gerecht zu werden.