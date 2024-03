N26: Ehemaliger Binance-Manager Mayur Kamat wird Chief Product Officer

Zuletzt leitete er die globalen Produkt- und Designteams der führenden, aber auch ordentlich gebeutelten Krypto-Exchange Binance, jetzt wechselt er zur Berliner Neobank N26: Mayur Kamat wird ab dem 2. Quartal 2024, also ab April, als Chief Product Officer von N26 tätig sein. Bevor er bei Binance tätig war, war er auch jahrzehntelang in den Bereichen Finanzen, Technologie und Innovation bei Agoda, Google und Microsoft unterwegs.

N26 hat in den vergangenen Monaten wieder verstärkt Produktentwicklung betrieben, nachdem man sich zuvor intensiv regulatorischen Themen mit der deutschen Finanzmarktaufsicht Bafin widmen musste. Kamat wird die Produkt- und User-Experience-Bereiche von N26 leiten, seine Teams sind an den Standorten in Berlin, Barcelona und Wien tätig. Man werde entlang der Produktsparten Bankgeschäft, Sparen, Investieren, Kredite und Shared-Banking-Funktionen arbeiten.

Aufbau einer Finanzplattform als Ziel