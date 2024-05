Natural Cycles: Verhütungs-Firma mit österreichischem Co-Founder erhält 55 Mio. Dollar

Natural Cycles, ein in Stockholm gegründetes Jungunternehmen mit einem österreichischen Co-Founder, hat eine App zur Empfängnisverhütung entwickelt. Die Anwendung verzeichnet bislang schon drei Millionen User weltweit. Nun hat die Firma, die in der Vergangenheit schon hohe Finanzierungen aufstellen konnte, in einer Series C-Funding-Runde 55 Millionen Dollar eingesammelt, berichtet tech.eu. Damit erhöhen sich die Gesamtfinanzierungen des Unternehmens auf über 95 Millionen Dollar.

Natural Cycles analysiert Schwangerschafts-Wahrscheinlichkeit

Lauxera Capital Partners führte die Finanzierung an, mit Beteiligung von Point72 Private Investments und einem revolvierenden Kredit von J.P. Morgan. „Unsere Aufgabe bei Lauxera ist es, mit ehrgeizigen Unternehmer:innen zusammenzuarbeiten, die die Zukunft der Medizin mit einzigartigen Technologien verändern. Das visionäre Team von Natural Cycles hat ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, das ein profitables Wachstum erzielt und sich auf einzigartige klinische und regulatorische Geschäftsbereiche stützt“, sagt Samuel Levy, Gründungspartner von Lauxera.

Raoul Scherwitzl, Co-Founder von Natural Cycles, ist gebürtiger Österreicher. Gemeinsam mit seiner Frau und Geschäftspartnerin, der Schwedin Elina Berglund, hat er das Unternehmen 2013 ins Leben gerufen. Die App, die sie entwickelt haben, verrät der Nutzerin, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft heute ist. Die beiden Wissenschaftler:innen stießen auf eine natürliche Verhütungsmethode. Frauen können an höchstens sechs Tagen ihres Menstruationszyklus schwanger werden, und diese sechs Tage soll man berechnen können.

Neuer Modus unterstützt Mütter nach der Geburt

Dazu braucht man ein Basalthermometer mit 2 Dezimalstellen, die App von Natural Cycles berechnet den Rest mit Hilfe eines Algorithmus. Endergebnis: Gibt die App grünes Licht, kann die Nutzerin an dem Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schwanger werden. Die App ist nach wie vor die einzige digitale Form der Geburtenkontrolle auf dem Markt, die von den Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten (FDA), Europa (TÜV SÜD), Kanada (Health Canada), Australien (TGA), Singapur (HSA) und Südkorea (MFDS) zugelassen ist.

Anfang dieses Monats hat Natural Cycles in seiner App einen neuen Modus namens „NC° Postpartum“ gestartet. Diese Anwendung soll dazu dienen, frischgebackenen Müttern bei der körperlichen und geistigen Erholung nach der Geburt zu helfen. Der Modus kann ihren körperlichen und mentalen Zustand nach der Geburt verfolgen und Ratschläge zu dessen Verbesserung geben. Auch soll der Modus dazu dienen, den Müttern den Weg zurück zur Fruchtbarkeit zu ebnen.

NC° Postpartum baut auf den anderen drei Modi auf, die bereits in der Natural Cycles App verfügbar sind – NC° Birth Control, NC° Plan Pregnancy und NC° Follow Pregnancy – und bietet den Nutzerinnen Unterstützung auf ihrem Weg zur Fruchtbarkeit. Das frische Kapital will das Unternehmen nun in die kommerzielle Beschleunigung, die Entwicklung neuer Produkte und die Automatisierung der Kostenerstattung im Gesundheitswesen investieren.