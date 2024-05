NEcharge: „DIE Ladelösung für das Heimladen in der Flotte“

Die Jungfirma NEcharge aus der Steiermark hat es sich zum Ziel gemacht, den Ladevorgang bei E-Autos flexibler zu machen. Das Startup will unter anderem mit dem mobilen Aufladekabel „NEcharge One“ jede Starkstromsteckdose zur Aufladestation für E-Autos machen. Gründer Christian Kranz spricht mit unserem Startup Interviewer über sein Unternehmen und seine Ziele für die E-Mobilität.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

NEcharge ist 2021 gegründet uns stellt mobile Ladelösungen für E-Autos her. Wir haben aktuell zwei Produkte: den NEcharge One als Handyladekabel für E-Autos und den NEcharge PRO als Abrechnungslösung für E-Flotten. Hier können Mitarbeiter ihren Firmenwagen zuhause laden und mittels kWh-Geld mit dem Arbeitgeber steuerfrei abrechnen.

Wer ist im Gründungsteam?

Wir waren ein Team von fünf Personen mit unterschiedlichen Expertisen. Neben mir fungiert in erster Reihe Patrick Hierhold als CTO/COO.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Ich habe mir Anfang 2021 mein erste E-Auto bestellt und war dann damit konfrontiert wie ich es laden kann. Hier kam ich als Laie schnell zum Schluss, dass eine mobile Ladelösung das Mittel der Wahl ist. Da ich mit meiner Wahl dann letztlich nicht glücklich war, wollte ich es besser machen.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Unsere Ladekabel sind die leichtesten und nutzerfreundlichsten. Zudem produzieren wir in Österreich und verbauen auch sonst nur europäische Qualitätsware. Das zu einem fairen Preis.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Das Laden an sich ist naturgemäß genormt. Es muss ja mit jedem Fahrzeug funktionieren. Im Bereich des Strommessens haben wir einen sehr genauen Mess-Algorithmus entwickelt, welchen wir auch gerade patentieren. Darüber hinaus ist die Nutzerinteraktion der wesentlichste Bestandteil: wir wollen die Interaktion hintanhalten und wenn sie nötig ist, so einfach wir möglich gestalten.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Mit dem NEcharge PRO sprechen wir ganz klar die Firmenflotten an. Der NEcharge One ist für Privatkund:innen und Unternehmen, die pauschal vergüten, gedacht.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir haben in 2021 und in 2022 eine Kapitalrunde mit bekannten, steirischen Investoren umgesetzt. Darüber habt ihr auch freundlicherweise berichtet.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären?

Wir verkaufen unsere Produkte über verschiedene Vertriebskanäle: Direkt online/offline, Autohäuser und Importeurer und natürlich der Großhandel.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Wir wollen DIE Ladelösung für das Heimladen in der Flotte sein. Dazu müssen wir das Thema bekannt machen und über die relativ neue Möglichkeit der steuerfreien Vergütung informieren.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Sich einen guten Plan zurechtlegen und die richtigen Partner dafür suchen. Dann ein dickes Fell und Durchhaltevermögen an den Tag legen, wenn der Plan nicht so eintritt wie erhofft. Schnell scheitern und Fehler korrigieren. So schnell wie möglich auf Marktfeedback reagieren und die Kostenstruktur im Griff behalten.

