Neue Verhütungsmethode für Männer: NES/T-Gel wirkt schneller als erwartet

Das NES/T-Gel stoßt in der Forschung aktuell auf großes Interesse. Sein Name setzt sich aus den beiden Hauptwirkstoffe zusammen, die es enthält: Nestoron und Testosteron. Die Abkürzung: NES/T. Das Gel könnte eine neue attraktive Möglichkeit der Geburtenkontrolle für Männer sein, die das Potenzial hat, die Fruchtbarkeit von Männern in nur vier Wochen wirksam zu unterbinden.

Das NES/T-Gel zur Auftragung auf den Schultern

Neue vorläufige Forschungsergebnisse legen nahe, dass das NES/T-Gel für potenzielle Anwender tatsächlich eine geeignete Verhütungsmethode sein könnte. Dabei muss die Substanz einmal täglich auf die Schultern aufgetragen werden. So soll die männliche Fruchtbarkeit von Woche zu Woche langsam unterdrückt werden. Was die Inhaltsstoffe angeht, wird auf Nestoron gesetzt, weil es eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Schwangerschaft und anderen Fortpflanzungsfunktionen spielt. Der Inhaltsstoff Nestoron – die synthetische Version des Hormons Progesteron – ist bereits aus der hormonellen Geburtenkontrolle für Frauen bekannt.

So funktioniert es

Das Medikament hat zur Aufgabe, den männlichen Hormonspiegel in den Hoden, der für die Fruchtbarkeit verantwortlich ist, zu senken. Gleichzeitig soll die Testosteron-Ausschüttung minimiert werden, um die Spermienzahl zu senken. Das im Blut zirkulierende Testosteron wird dabei ebenfalls gesenkt, was sich negativ auf den Sexualtrieb der Männer auswirken kann. Es stimmt natürlich, dass der männliche Körper Testosteron benötigt. Also wird dem Körper synthetisches Testosteron über das Gel zugeführt, um den Hormonspiegel im Blut stabil zu halten – das soll vorübergehende Sterilität gewährleisten. Laut Diana Blithe, Leiterin des NICHD-Programms zur Entwicklung von Verhütungsmitteln ist die Rede von „minimalen Nebenwirkungen”. An dem Gel wird mit Unterstützung von mehreren Organisationen geforscht, darunter das National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) der US-Regierung, das zu den NIH gehört.

400 Paare testen das Gel

Aktuell läuft eine groß angelegte Phase-IIB-Studie, in der die Wirksamkeit des NES/T-Gels von 400 Paaren getestet wird. Eine Phase-IIB-Studie ist eine Zwischenphase bei klinischen Studien, die eine Zwischenstufe zwischen Phase-II- und Phase-III-Studien darstellt. Abgeschlossen ist die Forschung demnach noch nicht, aber die ersten verfügbaren Daten sollen laut den Forscher ermutigende Ergebnisse liefern. Dass das NES/T-Gel auf dem gleichen Wirkungslevel wie hormonelle Verhütungsmethoden für Frauen oder diesen sogar überlegen sein könnte, hat Forschungsleiterin Blithe bereits im Sommer 2022 angekündigt. Was die Wirksamkeit des Gels betrifft, so liegen neue Erkenntnisse vor. Denn: Ursprünglich erwarteten Blithe und ihr Team eine Dauer von 12 bis 15 Wochen, bis die Wirkstoffe ausreichend Wirkung im Männerkörper zeigen. Bei vielen Probanden zeigte sich allerdings eine geringere Zeitspanne. Bei 222 Teilnehmern wurde die Spermienzahl innerhalb von 15 Wochen nach Behandlungsstart untersucht und festgestellt, dass bei 86 Prozent eine Unterdrückung erzielt wurde. Je mehr Wochen vergingen, stärker konnte die Anzahl verringert werden. Die durchschnittliche Zeitspanne bis zur Unterdrückung belief sich bei den untersuchten Studienteilnehmern auf acht Wochen, könnte aber auf einen größeren Maßstab berechnet noch niedriger ausfallen, so Blithe.

Ermutigender Vorstoß in der männlichen Verhütung

„Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Und wir denken, dass es das Gel für diejenigen attraktiver macht, die vielleicht nicht drei Monate warten wollten, bis es seine Wirkung entfaltet“, sagte die NIH-Direktorin Blithe zu Gizmodo. Die vorgestellten Resultate seien vorläufig, aber dennoch ermutigend. Das Forschungsteam geht einstweilen davon aus, dass das NES/T-Gel sowohl wirksam als auch sicher sein kann und nur minimale Nebenwirkungen für Männer nach sich zieht. Für Blithes Geschmack gab es in der Vergangenheit zu viel schlechte Berichterstattung über hormonelle Verhütungsmethoden für Männer. Ihre Probanden freuen sich über die positiven Ergebnisse und sollen überrascht festgestellt haben, dass „nichts Schlimmes passiert ist”.