Neuer Web3-Hub wird am 5. November in Wien eröffnet

Wien bekommt einen neuen Hub für Web3 und Krypto-Assets: Die DLT Austria, ein Verein zur Förderung von digitalen Assets, feiert die Eröffnung ihres neuen Web3-Hubs mit einer Auftaktveranstaltung am 5. November 2024 in Wien. Der Hub befindet sich im Secret Garden des DC Tower 3 „District Living“, Donau-City-Straße 3, 1220 Wien.

Mit diesem neuen Hub im District Living setzt Wien einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung der Blockchain- und Web3-Szene und etabliert sich als zentraler europäischer Knotenpunkt für Distributed-Ledger-Technologien und ihre vielfältigen Anwendungsbereiche im Web3.

Das Projekt wird von den Seriengründern Dr. Jan Kruppa, Albert Quehenberger, Dr. DI Rudolf Leitgeb, Martin Bechter, MSc, DI Gottfried Szing und Ed Prinz, MSc, getragen.

Wien will Zentrum für Blockchain und Web3 werden

In der österreichischen Hauptstadt sind bereits über 100 Akteure aktiv – darunter Start-ups, etablierte Unternehmen, Innovationszentren, Forschungseinrichtungen und Investoren –, die sich intensiv mit den vielfältigen Anwendungsfeldern von Blockchain und Web3 beschäftigen. Wien überzeugt durch ein dynamisches, innovatives und vielseitiges Ökosystem, das längst über die traditionellen Einsatzmöglichkeiten von Kryptowährungen hinausgewachsen ist.

„Smart Contracts, spezialisierte Anwendungen aus dem Web3, NFTs, Dezentralisierung im Allgemeinen, spielen in Bereichen wie Fintech, Energiewirtschaft, Industrie 4.0, E-Government, Legal Tech, digitale Kunst bereits heute eine wichtige Rolle. Deren Bedeutung und Relevanz wird in der Zukunft stark zunehmen“, so Jan Kruppa.

Wichtiger Schritt für die österreichische Web3-Community

DLT Austria, 2020 als Non-Profit-Organisation mit dem Ziel gegründet, Distributed-Ledger-Technologien in Österreich langfristig zu fördern, hat sich zu einem zentralen Akteur im österreichischen Web3-Ökosystem entwickelt. Nach der erfolgreichen Organisation der ersten Vienna Blockchain Week, die zahlreiche internationale Sprecher anlockte, sowie der Gründung von DLT Germany Anfang 2024 und über 200 organisierten Meetups, Events, Workshops und Podiumsdiskussionen in den letzten drei Jahren, geht DLT Austria nun den nächsten Schritt. Der neue Web3-Hub wird der Community im Herzen Wiens sowohl Coworking-Spaces als auch Eventflächen bieten. Ziel ist es, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Start-ups, KMUs und Investoren weiter zu stärken und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die österreichische Web3-Szene optimal entfalten kann.

„Rund um Web3 und Kryptowährungen, sowohl als Technologie als auch als Anlageklasse, gibt es weiterhin viele Missverständnisse in der Öffentlichkeit. Wie bei jeder disruptiven Innovation ist der Wissensaustausch von entscheidender Bedeutung. Der Web3-Hub soll als Plattform für den interdisziplinären Dialog zwischen Start-ups, Experten, Investoren und Interessierten dienen und einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und zum Verständnis von Web3 leisten“, so Martin Bechter.

DC3 – District Living: Ein Standort mit Zukunft

Der Web3-Hub befindet sich im DC Tower 3 „District Living“, einem der führenden Technologiezentren Wiens, umgeben von renommierten Unternehmen wie PwC, EY, Oracle, Iteratec und vielen anderen. In direkter Nachbarschaft befinden sich zahlreiche Veranstaltungsräume, wie im TechGate, Ares Tower, DC1 Tower, Saturn Tower, Andromeda Tower und IZD Tower. Sollte eines Tages eine große Web3-Konferenz stattfinden, liegt das Austrian Center nur wenige Schritte entfernt und wäre der ideale Veranstaltungsort für Tausende Gäste aus aller Welt.

Die zentrale Lage bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung und eine Vielzahl weiterer Annehmlichkeiten, die optimale Bedingungen für nationale und internationale Akteure schaffen. Der Standort ist bestens erreichbar: direkt an der A22 Autobahn mit zahlreichen Parkplätzen in der Tiefgarage sowie in unmittelbarer Nähe zur U-Bahn-Station „Vienna International Center“ (U1), bekannt durch die UNO City und das Austria Center.

Der Bahnhof Wien Nord ist nur drei Stationen entfernt, und der Vienna Airport Bus bringt Reisende direkt vom Flughafen vor die Haustür und zurück. In der Umgebung gibt es zahlreiche Restaurants, Bars, Fitnesscenter, einen Wellnessbereich, eine Panoramaterrasse, Hotels und ein Studentenwohnheim für internationale Studierende. Zukünftig werden dort regelmäßig Events und Hackathons von bekannten Krypto-Unternehmen wie Solana, Polygon, Polkadot, Coinbase, Ethereum und Cosmos stattfinden.