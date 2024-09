Neues Schweizer Unicorn: AI-Entwickler Orderfox erhält Milliardenbewertung

Die Schweiz hat ein neues Unicorn: Das AI-Jungunternehmen Orderfox Schweiz AG erhält von der unabhängigen M&A-Spezialist-Unternehmensberatung Trown Partners AG eine Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro. Orderfox entwickelt und betreibt intelligente KI-basierte Lösungen, die die Effizienz und Präzision in den Geschäfts- und Produktionsbereichen der Industrie signifikant steigern sollen.

„Bedeutender Meilenstein“ für Orderfox

„Unsere Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro markiert einen bedeutenden Meilenstein und verdeutlicht die Stärke unserer Technologie. Der nächste Schritt liegt nun in der Kommerzialisierung unserer Produkte, um das enorme Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen“, sagt Timur Göreci, CRO bei der Orderfox Schweiz AG.

Zu den Produkten des Unternehmens gehören Partfox, das laut der Jungfirma weltweit größte AI-basierte Matching-Netzwerk für die Fertigungsindustrie, und Gieni, ein KI-Agent, der in wenigen Sekunden tiefgehende Markteinblicke in sämtliche Industriebereiche verspricht. Orderfox ist 2016 an den Start gegangen und hat sich bisher ausschließlich durch Aktionäre finanziert.

„Technologische Vorreiterrolle in der Industrie“

Patrick Eggimann, Partner bei der Trown Partners AG, kommentiert: „Die Bewertung der Orderfox Schweiz AG unterstreicht das enorme Potenzial ihrer innovativen KI-basierten Lösungen. Orderfox hat es geschafft, eine technologische Vorreiterrolle in der Industrie zu übernehmen. Gieni und die Spezialdatenbanken werden in Zukunft in vielen Branchen eine zentrale Rolle spielen. Diese Milliardenbewertung reflektiert nicht nur das aktuelle Wachstum, sondern auch die vielversprechenden Perspektiven, die das Unternehmen langfristig bietet.“

Gieni soll es Unternehmen ermöglichen, Branchenanalysen, Geschäftsoptimierungen und Wettbewerbsanalysen schnell und kosteneffizient durchzuführen. Ursprünglich startete Orderfox Gieni als B2B-Agent spezifisch für die Fertigungs- und Maschinenbauindustrie. Mittlerweile sei Gieni aber in der Lage, Spezialdatenbanken für sämtliche Industrien zu erstellen. Die KI passt sich dabei den Anforderungen spezifischer Industrien an.

Partfox dagegen soll den Beschaffungsprozess in der Fertigungsindustrie revolutionieren. Als weltweit größtes KI-basiertes CNC-Netzwerk optimiert Partfox die Vernetzung von verarbeitenden Unternehmen. Das soll eine direkte Verbindung zwischen Fertigern und Einkäufern ermöglichen. Die Automatisierung des Matching-Prozesses sollen Beschaffungsprozesse um bis zu 40 Prozent beschleunigen.