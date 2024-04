Newsrooms.AI zum „Newcomer der Woche“ bei AustrianStartups gekürt

In eigener Sache

Er ist einer der beliebtesten Podcasts im deutschsprachigen Raum in Sachen Tech- und Startup-Themen, und jetzt ist dort auch das neue AI-Tech-Projekt von Trending Topics, Newsrooms.AI, vorgestellt worden. Die Podcast-Hosts Markus Raunig und Daniel Cronin präsentieren ihren Hörer:innen Newsrooms.AI als „Newcomer der Woche“. Wie in eigener Sache berichtet, ist Newsrooms.AI mit einem eigenen Tech-Team von Trending Topics gestartet worden, um AI-Modelle sinnvoll über unterschiedliche Kommunikationskanäle einzusetzen, um effizienter und Datengetrieben mit verschiedenen Stakeholdern zu kommunizieren (mehr dazu hier).

„Unsere Freunde von Trending Topics entwickeln ihr Medium hin zu einem MediaTech und bauen eine Software-Suite, die anderen Medien ermöglichen soll, durch Automatisierung und Künstliche Intelligenz effektiver und effizienter zu arbeiten“, beschreiben sie Newsroms.AI durchaus treffend im Podcast. „Das ist ein sehr kluger Schritt, weil sie natürlich die Erfahrung haben, was es braucht. Es ist immer ein guter Schritt, ein Produkt für sich selbst zu bauen und es dann auch an die Zielgruppe weiter zu geben – und es ist natürlich voll am Zahn der Zeit.“

Wie bereits berichtet, dreht sich Newsrooms.AI unter Einsatz von Large Language Models (LLMs) wie GPT-4, Mistral oder Liminous von Aleph Alpha alles darum, das Chat-Interface im Medienbereich zu etablieren. Neben der Summarization von News, Erstellung von Headlines oder Transkription von Podcasts wird es auch schon bald ein neues Feature dezidiert für die Startup-Welt geben – stay tuned!

Hier gibt es die Podcast-Folge zum Nachhören: