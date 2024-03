Newsrooms.AI: Trending Topics startet AI-getriebenes MediaTech mit FFG-Förderung

Wie die Zukunft der Medien aussehen wird, dazu gibt es viele verschiedene Blickwinkel, aber eines ist klar: Diese Zukunft wird sehr viel mit Artificial Intelligence, Large Language Models (LLMs) und Open Source zu tun haben. Deswegen hat Trending Topics ein neues Projekt unter dem Namen Newsrooms.AI gestartet, das zum ultimativen Companion für Content-Macher:innen werden soll. Für Trending Topics ist es der große Schritt der Transformation vom Medienunternehmen zur MediaTech Company.

Nun gibt es für Newsrooms.AI eine Förderung durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) aus Mitteln des Fonds Zukunft Österreich im Rahmen der Ausschreibung „Expedition Zukunft“. Ziel ist, Newsrooms.AI zu einem umfassenden digitalen Helfer beim Erstellen von Content auszubauen. „Wir nutzen AI-Tools bereits seit längerem in der Redaktion und werden Newsrooms.AI ab sofort Schritt für Schritt um immer mehr nützliche Funktionen ausbauen“, so Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics. „Zuerst wird Newsrooms.AI für Trending Topics selbst eingesetzt, in Folge werden wir das AI-Tool auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Wir freuen uns riesig, dass die FFG unser Vorhaben mit einer Förderung unterstützt und damit zur Weiterentwicklung der Medienzukunft im AI-Zeitalter beiträgt.“

Schon in Kürze werden die ersten Features von Newsrooms.AI in das Nachrichtenportal von Trending Topics integriert. Die ersten Features von Newsrooms.AI sind u.a.

News Summarization

Podcast & Interview Transcription

Generierung von Headlines

automatisierte Interviews

Anlernen des Schreibstils durch Vektor-Datenbank

uvm.

Fokus auf Open Source und AI aus der EU

Um das zukunftsweisende Newsrooms.AI-Projekt umsetzen zu können, arbeitet bereits ein junges, engagiertes Top-Team für Newsrooms.AI. Vier Jungtalente sind bereits als Prompt Engineers, Backend und Frontend Developer für das Projekt tätig und entwickeln es nicht nur hinsichtlich neuester LLMs, sondern auch hinsichtlich geltender und kommender Regeln von GDPR und AI Act. Spannender Side Fact: Sie kommen aus der selben Wiener HTL und dessen Hochbegabtenförderung wie die aktuell hoch im Kurs stehenden Gründer des AI-Startups Magic, Eric Steinberger und Sebastian De Ro – haben also AI- und Startup-Spirit bereits in ihrer Schulzeit geatmet.

Bei der Entwicklung gehen wir LLM-agnostisch vor. Zwar ist GPT-4 Turbo von OpenAI aktuell noch der Marktführer und wird auch bei Newsrooms.AI eingesetzt, jedoch ist die Tech-Infrastruktur so aufgebaut, dass auch alternative Large Language Models via API angebunden werden können. Insbesondere von den europäischen Anbietern wie Mistral AI und Aleph Alpha erwarten wir uns bald große Sprünge bei neuen Modellen – das verspricht, schon bald die AI-Modelle von OpenAI durch AI-Modelle europäischer Anbieter ersetzen zu können.

Ausbau zur AI-getriebenen Chat News Platform (CNP)

In welche Richtung wird sich Newsrooms.AI weiter entwickeln? Die Gründer geben Ausblick: „User, Leser:innen, Interview-Partner, Kund:innen, Kooperationspartner – als Medienunternehmen stehen wir in permanenter 2-Weg-Kommunikation mit unterschiedlichsten Stakeholdern“, so Steinschaden und Kellhofer. „Mit Hilfe generativer AI ergeben sich viele Möglichkeiten, diese Kommunikation stärker zu automatisieren und damit Mitarbeiter:innen in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Es ist somit naheliegend, Newsrooms.AI zu einer Chat News Platform mit unterschiedlichsten Anwendungen, ähnlich Mini-Apps, auszubauen.“

Bereits in Kürze wird die erste AI getriebene News-Content-App gelauncht – stay tuned!