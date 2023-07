Nie wieder schminken für Videocalls: Neuer Make-up-Filter bei Microsoft Teams

Maybelline New York und Microsoft haben sich für „READY-IN-A-CLICK“ zusammengetan, um Teams-Nutzer:innen eine Möglichkeit zu bieten, morgens Zeit zu sparen. Anstatt früher aufzustehen und sich vor einem Meeting zu schminken, soll der Look des Tages einfach aus zwölf unterschiedlichen Make-up-Filtern ausgewählt werden. Doch wie reibungslos funktioniert das Ganze? Trending Topics war im Juni auf der VivaTech und hat den AR-Filter ausprobiert.

Ausschlafen dank READY-IN-A-CLICK?

Spätestens seit der Pandemie findet ein Großteil aller Meetings digital statt. Die Zoom- und Teamsvarianten sparen unfassbar viel Zeit, da man weder Büro noch Homeoffice dafür verlassen muss. Ähnlich wie im Büro würden allerdings nur die Wenigsten unter uns ungekämmt und im Pyjamaoberteil vor der Kamera sitzen. Denn auch, wenn man sich in den eigenen vier Wänden befindet, ist man gleichzeitig “in der Arbeit”. Vor allem Frauen, die sich im Alltag gerne schminken, stehen zusätzlich früher auf, um ihr Make-up aufzutragen, was auf die Dauer lästig werden kann und vor allem Produkverschwendung bedeutet. Genau das will sich die neueste Beauty-Tech-Erfindung READY-IN-A-CLICK zunutze machen.

„Die Mission von Maybelline ist es, jedem das Selbstvertrauen zu geben, seine Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Egal, ob man persönlich oder virtuell arbeitet, ein gutes Selbstwertgefühl kann dabei helfen, sich von seiner besten Seite zu zeigen“, sagt Trisha Ayyagari, Global Brand President von Maybelline New York. Sie fügt hinzu: „Deshalb haben wir uns mit Microsoft Teams zusammengetan, um virtuelle Make-up-Looks zu entwickeln – jetzt kann man sich auch an einem hektischen Tag mit nur einem Klick schminken. Wir hoffen, dass wir das Leben der Menschen ein wenig einfacher machen.“

AI-betriebene AR-Lösung

Die von Modiface AI-betriebene AR-Lösung, die in Zusammenarbeit mit dem Geena Davis Institute entwickelt wurde, stellt eine Reihe von unterschiedlichen Looks, bestehend aus virtuellem Lippenstift sowie Augen- und Gesichts-Make-up, zur Verfügung. Mit einem Klick können Teams-Nutzer:innen vor jedem Call zwölf Make-up-Looks ausprobieren und den persönlichen Favoriten, so lang wie erwünscht, auch beibehalten.

Werbung schlau verpackt

Natürlich funktioniert das Ganze nicht ohne Werbung: Jeder Look ist mit einer Produktaufschlüsselung versehen, damit Teams-Nutzer:innen sehen können, welches Maybelline New York-Produkt sie gerade verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, es später auch im echten Leben zu kaufen.

Wie gut funktioniert READY-IN-A-CLICK?

Der Beauty-Konzern L’Oréal hat im Juni auf der VivaTech in Paris seine neuesten Tools vorgestellt. Da Maybelline New York zum L’Oréal-Konzern gehört, konnten Besucher:innen READY-IN-A-CLICK auch vor Ort ausprobieren. Eines vorweg: Mit dem Claim “Fertig mit nur einem Klick” hat L’Oréal nicht übertrieben. Die verschiedenen Filter sind, ähnlich wie bei Instagram und Snapchat, sofort auf dem Gesicht. Auch bei der Auswahl scheint für jeden Geschmack etwas dabei zu sein – ob knallroter Lippenstift oder “Clean Girl Look” mit nur ein wenig Wimperntusche.

Der einzige Nachteil: Man fliegt auf, sobald man den Kopf zu schnell bewegt und ist dann zwischenzeitlich schnell wieder ungeschminkt oder hat Lippenstift auf der Backe. Ob Systemfehler wie diese behoben wurden, können Nutzer:innen ab heute selbst testen.