NXRT: Mixed-Reality-Scale-up schnappt sich 4,5 Millionen Euro

Das Wiener Mixed Reality-Jungunternehmen NXRT hat in einer neuen Finanzierungsrunde satte 4,5 Millionen Euro eingesammelt. Die letzte große Finanzierung gab es vor zwei Jahren, als sich die Jungfirma 2,1 Millionen Euro holte (wir berichteten). Mit dem nun dazugewonnen Kapital will NXRT in weitere EU-Länder expandieren, seine Produktpalette stärken und sein Team vergrößern.

NXRT verwandelt Fahrzeuge in Fahrsimulatoren

„Unser Ziel ist es, unsere Marktposition als führender Anbieter von Mixed Reality Software weiter auszubauen und unser Wachstum in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf eine neue Stufe zu heben. Die Mitarbeiterzahl sowie der Umsatz, der sich mittlerweile in Millionenhöhe bewegt, soll in diesem Zeitraum verdoppelt werden“, sagt Lukas Stranger, Geschäftsführer von NXRT.

Angeführt hat die Runde Mangrove Capital Partners, einer der führenden europäischen Series A-Investoren. Weitere Geldgeber waren die AborEleven Ventures, eQventure und die CADFEM International AG. Mit seiner Mixed Reality-Lösung „Metaride“ ermöglicht das Jungunternehmen unter anderem, jedes Fahrzeug in einen interaktiven Fahrsimulator zu verwandeln. Das soll unter anderem Testfahrten wesentlich einfacher machen.

„Rekord unserer Unternehmensgeschichte“

„Bei NXRT handelt es sich nicht um ein typisches AR/VR-Startup, das noch nach einem Geschäftsmodell sucht. Das Unternehmen hat eine attraktive Nische besetzt, von der aus eine Skalierung in andere Use-Cases möglich ist. Auch der Zeitpunkt könnte nicht besser sein: Die AR-Technologie steht kurz vor dem breiten Durchbruch und Mixed Reality wird zunehmend in verschiedenen Branchen wichtig. Führungskräfte erkennen den Wert und sind bereit, in diese innovativen Lösungen zu investieren“, sagt Niko Krawinkel, Partner bei Mangrove Capital Partners.

Bernhard Ungerböck, Principal bei eQventure, ergänzt: „NXRT hat sich seit unserem Einstieg 2022 stark entwickelt und die Transformation von Projektgeschäft zu skalierbarer Plattformlösung erfolgreich umgesetzt.” Die aktuelle Investitionsrunde stellt nicht die erste von eQventure dar, bereits zuvor hat das Unternehmen NXRT Kapital für dessen Wachstum bereitgestellt.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Finanzierungsrunde. Für NXRT stellt dieses Investment einen neuen Rekord unserer Unternehmensgeschichte dar. Das ist umso wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Insolvenzen von Startups noch nie so hoch war wie heute. Diese Finanzierungsrunde sowie einige Top-Hires aus der Industrie in den letzten Monaten zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit diesen Investitionen werden wir das positive Momentum fortsetzen und NXRT auf ein neues Level bringen”, schließt Lukas Stranger.