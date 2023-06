myReha wird zu nyra health und holt 4,5 Mio. Euro für Therapie-App

Sie standen im Finale der #glaubandich-Challenge 2022, dann im Finale der Top10 des Pitch-Wettbewerbs am Web Summit, und zwischendurch holten sie sich 2,2 Millionen Euro für die Weiterentwicklung ihrer digitalen Schlaganfalltherapie. Nun erfolgt für die drei Gründer Moritz (CEO) und Philipp Schöllauf (Arzt) und Mario Zusag (vormals bei IBM Research AI und Google AI) der nächste große Schritt. Neben einem Rebranding von myReha hin zu nyra health gibt es in der Seed-Runde nun satte 4,5 Mio. Euro.

Zur Weiterentwicklung der digitalen Therapieplattform für Patient:innen mit neurologischen Erkrankungen kommen nun gewichtige Investoren an Bord, und zwar MassMutual Ventures (MMV) und Wellington Partners im Lead. MassMutual Ventures hat sich bereits einmal in Österreich engagiert, und zwar beim Wiener HealthTech XUND. Wellington Partners aus Deutschland ist ebenso auf Life Sciences spezialisiert. Das Family Office, das hinter EVER Pharma steht und bereits 2021 in der Pre-Seed-Runde investierte, ist mitgezogen, Philipp Schulte-Noelle steigt als Business Angel ein.

was macht myReha, pardon, nyra health nun mit dem frischen Kapital? „Es ist fantastisch, dass wir unser Team vergrößern und unsere KI-basierte Plattform weiter ausbauen können. Durch die Kombination von Biomarkern und Therapieergebnissen, durch die die Nachvollziehbarkeit des Therapieerfolgs gegeben ist, schaffen wir es, tief in das Gesundheitssystem integriert zu sein und können während des gesamten Therapieverlaufs der unterschiedlichen neurologischen Störungen präsent sein“, so CEO Moritz Schöllauf. Man wolle die Präsenz im DACH-Region ausbauen; bisher ist die Lösung des Wiener Startups in 45 Kliniken in Deutschland und Österreich im Einsatz.

Zunahme neurologischer Erkrankungen

Wie funktioniert die Software des Startups? Patient:innen nutzen sie via App am Tablet. Sie bietet 35.000 interaktive Übungen zur Unterstützung nach einer neurologischen Erkrankung wie bspw. Schlaganfall, Demenz oder Long COVID. Im Hintergrund werken Machine-Learning-Modelle, die Sprachmuster analysieren. So kann die App unmittelbares Feedback zur Aussprache geben, und es ist möglich, den Trainingsplan passend zu den Bedürfnissen der Patient:innen zu personalisieren.

Generell geht es bei der Software darum, die Sprache und das Gedächtnis der betroffenen Patient:innen zu trainieren, um verlorene Fähigkeiten zurück zu gewinnen – ein großes Problem gerade im Bereich Schlaganfall. VCs wären aber nicht VCs, wenn sie nicht auch ein gutes Geschäft wittern würden.

„Wir beobachten weltweit eine Zunahme neurologischer Erkrankungen, vom Schlaganfall bis zur Demenz, die vor allem auf das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung zurückzuführen ist. Als Antwort auf diese Probleme hat nyra health eine personalisierte Therapieplattform entwickelt, die nicht nur in deutschsprachigen Ländern dieses drängende Gesundheitsproblem angeht, sondern auch ein erhebliches Skalierungspotenzial bietet, das eine schnelle Expansion in neue Märkte ermöglicht“, so Ryan Collins, Managing Partner bei MassMutual Ventures.