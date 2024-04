nyra health steht im Final-Pitch der HealthTech-Konferenz DMEA in Berlin

Erfahrung mit Pitches vor großem Fachpublikum haben sie ja. Als sie noch unter dem Namen myReha firmierten, ist das Wiener Startup von Moritz und Philipp Schöllauf und Mario Zusag bereits im großen Finale des Startup-Pitches des Web Summit 2022 in Lissabon angetreten. Diese Woche können sie nun wieder ihr Startup, das mittlerweile nyra health heißt, in das Finale eines wichtigen Pitch-Wettbwerbs führen.

Denn nyra health ist eines der 20 nominierten Startups, die auf der Berliner Konferenz DMEA im Finale antreten werden. Die DMEA bezeichnet sich als Europas wichtigsten Event für Digital Health und kümmert sich dabei nicht nur um die großen politischen und regulatorischen Angelegenheiten in der digitalen Medizin und die wichtigsten Tech-Trends im Gesundheitswesen, sondern auch um den Nachwuchs.

Im Pitch um den DMEA nova Award für das beste HealthTech-Startup des Jahres musste sich nyra health bereits in der Vorausscheidung vor einer Fach-Jury durchsetzen und tritt nun in der Kategorie „KI-Nutzung zur Verbesserung der Versorgung“ an. Die meisten anderen Startups im Wettbewerb sind aus Deutschland, einige weitere kommen etwa aus der Schweiz oder Dänemark. Für nyra health wird Co-Founder Philipp Schöllauf antreten.

Therapie-Software für Sprach- und Gehirntraining

nyra health hat eine Therapie-Software für das Sprach-, Sprech- und Gehirntraining etwa für Schlaganfallpatient:innen entwickelt, die im Zuge der Rehabilitation in der Klinik, gemeinsam mit Therapeut:innen oder zur selbstständigen Anwendung zu Hause eingesetzt werden kann. In der App finden sich etwa 35.000 Aufgaben etwa für Sprachübungen und soll bereits bei über 10.000 Menschen zum Einsatz kommen.

Auf der DMEA mit 800 Ausstellern und 320 Speakern ist nyra health eines von etwa 80 Startups aus der ganzen Welt, die ihre HealthTech-Lösungen einem Fachpublikum präsentieren. Auch der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach tritt auf. Die Pitches werden bis zum 11. April laufen, dann wird feststehen, ob sich nyra health im Feld durchsetzen kann.