Omio: Travel-Startup wächst 2024 um mehr als 30 Prozent und wird profitabel

Das Berliner Travel-Jungunternehmen Omio hat im Jahr 2024 einige wichtige Meilensteine erreicht. Bei dem Web-Dienst der 2013 gegründeten Jungfirma ist es möglich, Tickets für Bahn, Bus und Flug in Europa, den USA und Kanada zu buchen. Die Plattform verzeichnet jährlich 900 Millionen Besucher:innen und über eine Milliarde Suchen für Reiseverbindungen. Außerdem verkaufe man täglich 80.000 Tickets über die Plattform. Im Vergleich zum Vorjahr hat Omio in diesem Jahr ein Wachstum von 30 Prozent verbucht und ist nach eigenen Angaben nun EBITDA-profitabel.

Omio ist nach Corona-Pandemie wieder gewachsen

Für Omio war die Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Dennoch habe man diese Situation überstanden und sei seitdem um das 3,5-Fache gewachsen. Heute beschäftigt das Jungunternehmen über 400 Mitarbeitende und verzeichnet in diesem Jahr Ticketverkäufe von mehr als einer Milliarde Dollar. 2024 hat die Omio Travel App darüber hinaus Partnerschaften mit Flix und Ryanair geschlossen, Fähren als vierte Reisemöglichkeit vorangetrieben (mit einem Wachstum von 183 Prozent im Jahresvergleich) und vernetzte Reisemöglichkeiten für Nutzer:innen verschiedener Verkehrsmittel erschlossen.

Veronica Diquattro, President of Consumer & Supply Business Europe bei Omio, kommentiert: „Wir haben eine klare Vision: Milliarden Menschen sollen mühelos reisen können – überall und auf jede erdenkliche Weise. Mit unserer Plattform vereinfachen wir das Reisen grundlegend: Wir verbinden die bisher fragmentierte globale Reiselandschaft und schaffen mehr Transparenz und Zugänglichkeit. Unser Ziel ist es, dass Reisende fundierte Entscheidungen treffen und ihre Reisen mühelos planen können. Die Erfolge des Jahres 2024 zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie sind der Grundstein für eine Zukunft, in der multimodales, nahtloses Reisen selbstverständlich ist.”

2025 Expansion nach Südostasien geplant

Omio vereint Mobilitätsdaten von Zügen, Bussen, Fähren und Flügen in einer App vereint. Das soll Planung, Vergleich und Buchung von Reisen grundlegend vereinfachen. Die Omio App bietet buchbare Verbindungen in 39 Ländern, Tickets können in 27 Sprachen gebucht und in 21 Währungen bezahlt werden. Das Jungunternehmen sicherte sich außerdem eine Wachstumsfinanzierung von 120 Millionen Dollar durch Hercules Capital. Mit dem Wachstumskapital und der Erreichung der Profitabilität plant man die Expansion in neue Märkte und Kontinente. 2025 will die Jungfirma in Südostasien starten.