OpenAI strebt globale Expansion an: Neue Standorte in Singapur, Paris und Brüssel

Letzte Woche wurde bekannt, dass OpenAI sich eine kräftige Finanzspritze von Investor:innen geholt hat: insgesamt 6,6 Milliarden Dollar, Trending Topics berichtete. OpenAI gab nun auf der Plattform „X“ bekannt, dass neue Büros in New York, Seattle, Paris, Brüssel und Singapur eröffnen werden. Auf diese Weise will der ChatGPT-Herausgeber seine globale Expansion vorantreiben. Oliver Jay, der ehemalige CRO von Asana und zuvor Head of APAC & LATAM bei Dropbox, soll die internationale Expansion des KI-Unternehmens von Singapur aus verantworten.

Große Pläne über die USA hinaus

Die in San Francisco ansässige Entwicklerfirma hinter ChatGPT will expandieren. Mit dem Geld aus der Mega-Finanzierungsrunde sollen nicht nur die vorhandene Rechenleistung weiter ausgebaut und die KI-Forschung vorangetrieben werden, sondern vor allem möchte das Unternehmen seine Kraken auch in andere Länder ausstrecken. Zuständig für die Strategie und den Betrieb von OpenAI in den internationalen Märkten wird der Top-Manager Oliver Jay sein. Neben seinen vorherigen Positionen bei Dropbox und Asana sitzt er auch im Vorstand des asiatischen Uber-Pendants “Grab“.

OpenAI hat bis dato Standorte in San Francisco, London, Dublin und Tokio betrieben. Die neuen Büros werden sich neben New York, Seattle und Singapur auch in Europa befinden – zunächst in Paris und Brüssel.

Singapur als APAC-Hub

Laut einem OpenAI-Unternehmenssprecher soll Singapur als zentraler Knotenpunkt für Geschäfte, Innovationen und Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum fungieren. “Die Singapurer:innen gehören zu den höchsten Pro-Kopf-Nutzern von ChatGPT weltweit, wobei sich die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer in Singapur seit Anfang des Jahres verdoppelt hat“, hieß es von Seiten OpenAI.

Partnerschaft mit Regierungsprogramm „AI Singapore“

Es soll aber nicht nur einen neuen OpenAI-Standort in Singapur geben. Auch wurde eine Partnerschaft mit “AI Singapore“ geschlossen. Diese soll den Zugang zur vorhandenen KI-Technologie in Südostasien erweitern. Bei “AI Singapore“ handelt es sich um ein 2017 initiiertes nationales Programm der National Research Foundation (NRF), dessen Aufgabe es ist, singapurische Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Nutzung von KI zu unterstützen.

Sam Altman: „Singapur ist KI-Vorreiter“

OpenAI will bereits mit dem Aufbau eines Teams in Singapur begonnen haben – der Standort soll noch Ende dieses Jahres eröffnet werden und als “Drehscheibe für die Unterstützung von Kunden und Partnern im asiatisch-pazifischen Raum dienen“. Sandy Kunvatanagarn, die Leiterin der Abteilung für Politik in der APAC-Region von OpenAI, verkündete kürzlich auf der Konferenz “Tech Week Singapore“, dass ein Teil des Teams vor Ort sich darauf konzentrieren werde, gemeinsam mit Partnern Datensätze in der jeweiligen Landessprache zu entwickeln.

OpenAI-CEO Sam Altman sagte über die Expansionspläne: „Singapur mit seiner reichen Geschichte als Technologieführer hat sich zu einem Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickelt und deren Potenzial erkannt, einige der schwierigsten Probleme der Gesellschaft zu lösen und den wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern.“