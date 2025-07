Robinhood: Token-Aktien für OpenAI und SpaceX

Die Handelsplattform Robinhood erweitert ihr Angebot in Europa mit tokenisierten US-Aktien und plant den Aufbau einer eigenen Layer-2-Blockchain. Europäische Kunden können nun über 200 tokenisierte US-Aktien und ETFs handeln, darunter erstmals auch Anteile von nicht börsennotierten Unternehmen wie OpenAI und SpaceX. Unsere neuesten Angebote legen den Grundstein dafür, dass Krypto zum Rückgrat des globalen Finanzsystems wird, erklärt Robinhood-CEO Vlad Tenev.

Die tokenisierten Aktien werden zunächst auf der Ethereum-Layer-2-Lösung Arbitrum ausgegeben und durch reale Wertpapiere gedeckt, die von Robinhood oder Partnern gehalten werden. Im Gegensatz zu traditionellen Börsen ermöglicht die Blockchain-Technologie einen 24/5-Handel. Besitzer der Token erhalten zudem Dividendenzahlungen direkt in der App. Bemerkenswert ist, dass Robinhood diese Innovation zuerst in Europa und nicht in den USA einführt.

Technische Infrastruktur

Robinhood entwickelt parallel eine eigene Layer-2-Blockchain auf Basis von Arbitrum, die speziell für tokenisierte Vermögenswerte optimiert wird. Diese soll 24/7-Handel, nahtloses Bridging und Self-Custody unterstützen. Krypto wurde von Ingenieuren für Ingenieure entwickelt und war für die meisten Menschen nicht zugänglich, sagt Johann Kerbrat, General Manager und SVP von Robinhood Crypto. Wir bringen die Welt zu Krypto, indem wir es so einfach wie möglich nutzbar machen – mit dem Ziel, leistungsstarke Tools in eine intuitive Plattform zu integrieren.

Neben tokenisierten Aktien führt Robinhood in der EU auch Krypto-Perpetual-Futures mit bis zu 3-fachem Hebel ein. Die Orders werden über die Perpetual-Futures-Börse von Bitstamp geleitet. In den USA startet das Unternehmen zudem Krypto-Staking für Ethereum und Solana. Weitere Neuerungen umfassen Smart Exchange Routing, erweiterte Diagramme und spezifische Steuer-Lots für Krypto-Trades.

Real World Assets werden Mainstream

Die Börse reagierte am Dienstag positiv auf die Ankündigungen: Die Robinhood-Aktie stieg um 12 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Die Tokenisierung von privat gehaltenen Unternehmen wie OpenAI und SpaceX wird von Experten als wichtiger Schritt zur Demokratisierung der Finanzwelt gesehen. Krypto-Investor Raoul Pal prognostiziert sogar das Ende der Trennung zwischen öffentlichen und privaten Märkten.

Die Tokenisierung von Vermögenswerten, auch bekannt als Real World Assets (RWAs), gilt als einer der vielversprechendsten Trends in der Kryptobranche. Selbst Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, spricht von einer bevorstehenden totalen Revolution der Finanzwelt durch die Tokenisierung von Wertpapieren. Mit seinem Vorstoß positioniert sich Robinhood an der Spitze dieser Entwicklung und macht Europa zum Testfeld für eine neue Generation tokenisierter Finanzprodukte.