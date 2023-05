Paydora Finance: Östereichisches Fintech NumberX hat ein neues Zuhause

Mit NumberX wollten die beiden Fintech-Gründer Claudio Wilhelmer und Matthias Seiderer ab 2021 eigentlich via Open Banking ein Banking-Interface für traditionellere Finanzinstitute schaffen, die ihren digitalen Konten ein visuelles Upgrade verpassen wollten. Doch NumberX war nicht mit Erfolg gesegnet, mit dem Ende der Closed Beta-Phase im Oktober 2021 wurden alle Benutzerkonten geschlossen.

Doch nun melden sich Wilhelmer und Seiderer zurück. Sie habe sich mit Christofer Trowe (u.a. Payback, PPRO) und Marko Wenthin (Dock Financial, ehem. Solaris, Penta, Sofort) zusammen getan, um den Banking-as-a-Service-Anbieter Paydora Finance aus dem Boden zu stampfen. Die Mehrheit an dem neuen Fintech hat Dock Financial von Wenthin, der zuvor Solaris mitgründete und CEO der Business-Bank Penta war. Penta wurde dann vom französischen Rivalen Qonto aufgekauft (mehr dazu hier).

Nun geht es bei Paydora darum, Solaris mit einer schlüsselfertigen Whitelabel- Banking-Plattform“ anzugreifen. „Unternehmen aber auch Organisationen können B2C- und B2B-Banking-Lösungen nun viel schneller und ohne Entwicklungsaufwand in ihr eigenes Produktökosystem einbetten und in kürzester Zeit auf den Markt bringen. So können sie ihren Bestands- und Neukunden signifikante Mehrwerte bieten, was zusätzliche Umsätze generiert“, so Wilhelmer, der nun als CEO von Paydora mit Hauptsitz in München dient.

Technische Basis von Dock Financial

Technisch und regulatorisch baut Paydora auf der Infrastruktur des Münchner Banking-as-a-Service-Anbieters Dock auf, hinzu kommen die Erfahrungen aus der NumberX-Zeit, in der es stark darum ging, Interfaces für Banking-Anwendungen zu bauen. Die Handelskette Metro, der Mobilitätsdienstleister Eurowag und das Reiseportal Booking.com sowie auch diverse Ministerien und Vereine nutzen die Whitelabel- Banking-Infrastruktur von Paydora.