PlanRadar kämpft gegen „krank machende Häuser“

Gebäude, die Menschen krank machen: Dieses Phänomen will PlanRadar bekämpfen. Trotz erheblicher Fortschritte in der Gebäudeausstattung und -technik bleibt das sogenannte „Sick Building Syndrom“ ein relevantes Thema. Ein neues Whitepaper von PlanRadar zeigt, wie man mit digitalen Lösungen schnell gegen gesundheitliche Gefährdungen in Gebäuden vorgehen und den Wert von Immobilien langfristig sichern kann.

Kampf gegen SBS steigert Immobilienwert

Rudi Pistora, Global Sales Director bei PlanRadar, erklärt: „Mit PlanRadar bieten wir eine nachhaltige Lösung für das intelligente Gebäudemanagement, die nicht nur die Gesundheit der Bewohner und Nutzer schützt, sondern auch den Wert von Immobilien langfristig steigert. Unser Whitepaper zeigt auf, wie digitale Tools dazu beitragen können, das Sick Building Syndrome effektiv zu bekämpfen und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.“

Der Leitfaden „How to solve Sick Building Syndrome“ richtet sich an Entscheidungsträger:innen in der Bau- und Immobilienbranche und bietet zeigt die Ursachen und Auswirkungen des Sick Building Syndroms (SBS). Viele Unternehmen überdenken derzeit ihre Homeoffice-Regelungen und verlangen von ihren Mitarbeitenden vermehrt die Rückkehr ins Büro. Damit rückt auch das Thema SBS wieder stärker in den Fokus.

Schlecht gewartete Gebäude machen Menschen krank

SBS umfasst eine Vielzahl von Symptomen, die bei Personen auftreten können, die längere Zeit in bestimmten Gebäuden verbringen. Die Symptome reichen von Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen bis hin zu Erschöpfung und Konzentrationsproblemen. Oft sind die Ursachen technische Mängel, veraltete oder minderwertige Materialien sowie die unzureichende Wartung der Gebäude.

Das SBS wird häufig durch eine Kombination von physischen, chemischen und biologischen Faktoren ausgelöst, die in schlecht gewarteten oder unzureichend belüfteten Gebäuden auftreten. Besonders in gewerblichen Immobilien wie Büros ist das Risiko für SBS hoch. Das kann zu erhöhten Krankenständen und einer verminderten Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter:innen führen. Der Zustand eines Gebäudes hat somit direkte Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Personen, die darin leben und arbeiten. Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, die Gesundheit am Arbeitsplatz sicherzustellen. Für Vermieter von Wohnraum kann es durch Mietminderungen oder Schadensersatzansprüche zu wirtschaftlichen Einbußen kommen.

PlanRadar bietet digitale Lösungen gegen SBS

Um SBS zu verhindern, spielt digitale Technologie eine Schlüsselrolle. PlanRadar stellt in diesem Zusammenhang seine Plattform als Lösung vor. Sie soll es Immobilienverwalter:innen ermöglichen, den Zustand von Gebäuden detailliert zu überwachen, Wartungsarbeiten effizient zu planen und Mängel schnell zu beheben. Die SaaS-Tool unterstützt die Erstellung digitaler Dokumentationen, die Kommunikation zwischen Projektbeteiligten und die Berichterstellung, um eine lückenlose Nachverfolgung von Instandhaltungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dadurch soll es möglich sein, potenzielle Problemstellen frühzeitig zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, bevor ernsthafte Gesundheitsprobleme entstehen. Dies beinhaltet unter anderem die regelmäßige Inspektion von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC-Systemen), die maßgeblich zur Vermeidung von SBS beitragen können. PlanRadar will ach die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Eigentümer:innen, Verwalter:innen und Dienstleister:innen optimieren, indem sie alle jederzeit Zugriff auf aktuelle Projektdaten erhalten.