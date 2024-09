Gropyus: Wiener PropTech erhält 2 Bauaufträge in Deutschland

Nachdem sich das österreichische PropTech-Scale-up Gropyus im März 2024 40 Mio. Euro Venture Debt bei der Europäischen Investitionsbank geholt hat, geht es nun tatsächlich ans Bauen. Gemeinsam mit dem großen Investor Vonovia hat das Unternehmen rund um CEO Markus Fuhrmann heute den Start von zwei Projekten in Deutschland angekündigt.

In Berlin wird ein Gebäude mit 27 Wohneinheiten errichtet, In Immendingen im Süden Baden-Württembergs neun Gebäude mit insgesamt 99 Wohneinheiten. Auftraggeber ist die BUWOG Bauträger GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vonovia SE. Gebaut werden soll in der Holzhybrid-Bauweise, die Gropyus entwickelt hat, um unter anderem den ökologischen Fußabdruck beim Bau als auch während dem Betrieb zu senken.

In Berlin soll ein Mehrfamilienhaus mit einer Bruttogeschossfläche von 3.779 Quadratmetern entstehen, in Baden-Württemberg ein Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von 12.416 Quadratmetern, das in zwei Bauabschnitten umgesetzt wird und 99 Wohneinheiten in neun Gebäuden umfasst. Ersteres soll im März 2025 starten, zweiteres Projekt soll 2025 fertiggestellt sein.

Auftraggeber BUWOG bei Gropuys investiert

„Diese beiden innovativen und zukunftsfähigen Projekte zeigen, welchen Beitrag End-to-End Digitalisierung in Verbindung mit Automatisierung in der Baubranche leisten kann. Es unterstreicht unsere Fähigkeit vielfältige Projekte mit unterschiedlichen Anforderungen umzusetzen – und das in einer höheren Geschwindigkeit und nachhaltiger als die konventionelle Betonbauweise. Damit können wir einen wirklichen Beitrag im Kampf gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Klimakrise leisten“, so Markus Fuhrmann in einer Aussendung.

Neben der Holz-Hybrid-Bauweise setzt Gropyus vor allem auch auf Smart Home und Vernetzung etwa für die Steuerung von Licht, Temperatur und Schlössern. Der große Partner von Gropyus ist die deutsche Vonovia, die 2023 im Zuge einer Finanzierungsrunde von 100 Mio. Euro eingestiegen ist. Sie hält via ihrer österreichischen Tochter BUWOG Holding etwa 19 Prozent an dem Scale-up.