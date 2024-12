Wiener Energie-Trading-Software PowerBot macht Exit an Volue

Der norwegisch-britische Technologiekonzern Volue übernimmt das Wiener Software-Unternehmen PowerBot, das eine Software für den algorithmischen Stromhandel entwickelt hat. Die Akquisition soll das bestehende Portfolio von Volue im Bereich der Energiehandels-Lösungen erweitern. Die Integration von PowerBot in die Volue-Gruppe soll schrittweise erfolgen. Ab Januar 2025 wird PowerBot vollständig in Volues Produktportfolio aufgenommen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

PowerBot hat sich als Anbieter von Algorithmus-Trading-Software einen Namen gemacht und ist als Independent Software Vendor (ISV) bei wichtigen europäischen Energiebörsen wie EPEX Spot und Nord Pool zertifiziert. Das Unternehmen ist ein Spin-off einer Energiemarktberatung Armstrong Consulting und ging 2020 aus dieser hervor. Die drei Mitgründer Helmut Spindler, Manuel Giselbrecht und Felix Diwok hielten zuletzt gemeinsam 75 Prozent, den Rest Armstrong Consulting. Das Geschäft dürfte gut gelaufen sein, laut Firmenbuch machte man 2023 einen Gewinn von etwa 283.000 Euro.

Die skalierbare Plattform des Unternehmens richtet sich besonders an quantitative Stromhändler. Volue hat Energiemarktdaten sowie Software für den Energiehandel im Portfolio, insofern passt PowerBot gut dazu. Durch den Zusammenschluss soll PowerBot von Volues Ressourcen und Expertise profitieren, um Entwicklung und Kundenservice weiter zu verbessern. Gleichzeitig plant Volue, die PowerBot-Plattform seinem bestehenden Kundenstamm anzubieten.

Volue wurde 2004 von Arendals Fossekompani (Norwegen) gegründet und zuletzt mit Hilfe von Advent International (USA) und Generation Investment Management (GB) von der Börse genommen. Der Hauptsitz befindet sich nun in London, das Unternehmen ist auch in den USA, in San Francisco, vertreten.

„Benötigten internationale Strukturen“

„In den vergangenen Monaten, als unser Geschäft gereift ist, hat sich unser Fokus auf IT-Zertifizierungen, Sicherheitsvorschriften und komplexe Ausschreibungen verlagert – entscheidende, aber zeitintensive Aufgaben, die uns von unserer wahren Leidenschaft abgelenkt haben: außergewöhnliche Produkte zu entwickeln. Um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen, benötigten wir internationale Strukturen und Unterstützung, die nur ein starker Partner bieten konnte“, so PowerBot-CEO Helmut Spindler. Diesen Partner hätte man in Volue und dessen Volue Algo Trader Power nun gefunden.

Die Übernahme ist Teil von Volues strategischer Ausrichtung, bis 2030 zum führenden SaaS-Anbieter im globalen Energiesektor zu werden. Das Unternehmen will damit insbesondere seine Position im algorithmischen Handel stärken und die geografische Expansion vorantreiben.

PowerBots Plattform ergänzt Volues bestehendes Produkt „Algo Trader Power“ und soll vor allem quantitative Händler ansprechen. Durch die Kombination der Technologien entsteht nach Unternehmensangaben ein umfassendes Angebot für den sich schnell entwickelnden Stromhandelsmarkt.