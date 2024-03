QuantumScape will seine Solid State Batteries nun 2025 in Serienproduktion bringen

Eigentlich hätte es schon im Vorjahr passieren sollen, nun wird es doch erst 2025: Das börsennotierte Batterie-Startup QuantumScape, an dem auch ein Österreicher bei der Gründung beteiligt war, hat angekündigt, dass es seine Solid State Batteries, also Festkörperbatterien, ab 2025 in Serie produzieren will. Bisher wurden lediglich Prototypen in verschiedenen Entwicklungsstadien an nicht näher genannte Autohersteller ausgeliefert, damit diese sie testen können.

„Die Alpha-2-Lieferungen sind ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Kommerzialisierung“, so Siva Sivaram, der kürzlich von Akkuhersteller Western Digital als CEO zu QuantumScape wechselte. „Kundenfeedback ist der wichtigste Input im Produktentwicklungszyklus, da es Einblicke in verbesserungswürdige Bereiche gibt und die Zusammenarbeit stärkt. Je schneller wir neue Produktiterationen in die Hände der Kunden geben können, desto schneller kommen wir zur Produktion. Wir sind sehr ermutigt durch die ersten Leistungsergebnisse der Alpha-2 und freuen uns auf die ersten QSE-5-Zellen, die wir voraussichtlich noch in diesem Jahr herstellen werden.“

QuantumScape ist eines von mehreren Unternehmen, das um den Marktstart von Solid State Batteries (SSBs) rittert. Diese versprechen gegenüber den heute üblichen Lithium-Ionen-Akkus eine höhere Energiedichte. Daraus folgt, dass E-Autos eine höhere Reichweite und schnellere Ladezeiten erhalten könnten, und gleichzeitig auch kostengünstiger und sicherer werden könnten. Kein Wunder, sind bei QuantumScape seit längerem groß Volkswagen, die Qatar Investment Authority (auch groß bei VW investiert), Fidelity, oder Breakthrough Energy Ventures von Bill Gates investiert. Im Aufsichtsrat sitzt zudem JB Straubel, der einst Tesla mitgründete und heute den Batterie-Recycler Redwood Materials leitet.

Auch Toyota, CATL und Co arbeiten an den Feststoffbatterien

QuantumScape ist unter Druck gekommen, und das nicht erst bloß seit der Shortseller-Attacke 2021 (mehr dazu hier), die erhebliche Zweifel an der Technologie weckte. Mittlerweile sind auch Großunternehmen wie Toyota, BYD oder Akku-Marktführer CATL emsig daran, ihre eigenen SSBs zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Toyota etwa will ab 2027 die „Super-Akkus“ auf den Markt bringen – und da käme es Volkswagen nur Recht, wenn QuantumScape das schneller schafft.

QuantumScape jedenfalls werde in den kommenden Monaten weiterhin Alpha-2-Prototypen bauen und an Automobilkunden ausliefern, während es sich auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit und die Erhöhung der Produktion konzentriert, heißt es in einer Aussendung. 2024 soll noch die Kleinserienproduktion des QSE-5-Prototyps starten, und sonst geht es stark um die Vorbereitung auf die Großserienproduktion des Festkörper-Elektrolytabscheiders, die im Jahr 2025 beginnen soll. Die Serienproduktion wurde aber immer wieder nach hinten geschoben – nun wird spannend, ob das Unternehmen seine Zeitpläne endlich einhalten kann.

An der Börse ist QuantumScape nur mehr ein Schatten seiner selbst. Der Preis der Aktie bei aktuell etwa 6 Dollar ist meilenweit von den 115 Dollar entfernt, die 2020 zu Spitzenzeiten für das Papier gezahlt wurden. Am Ende muss das Unternehmen die eigenen Versprechungen auch liefern können.