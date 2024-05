Raiffeisen Ware Austria übernimmt Agrar-Startup FarmHedge

Der Innovationshub der RWA Raiffeisen Ware Austria hat das Startup für mobilen Agrarhandel FarmHedge vollständig übernommen. Die App der Jungfirma verbindet landwirtschaftliche Betriebe direkt mit teilnehmenden Lagerhaus-Genossenschaften in ihrer Region. Registrierte Landwirt:innen sollen über FarmHedge mit wenigen Klicks Betriebsmittel wie Dünger, Diesel oder Futtermittel zu Angebotspreisen einkaufen und ihre Ernte ganzjährig schnell und einfach an das Lagerhaus verkaufen können. Die Nutzung ist für sie kostenlos.

FarmHedge nahm an RWA-Accelerator-Programm teil

Mehr als 40 Genossenschaften, Großhandel-, Getreidehandel- und Futtermittelunternehmen nutzen laut FarmHedge heute die digitalen Lösungen, um sich untereinander und mit Landwirt:innen zu vernetzen und zu kommunizieren. Derzeit seien rund 4.000 Landwirt:innen in Österreich registriert, das jährliche Handelsvolumen übersteige 10 Millionen Euro. 2023 wurden unter anderem 10.000 Tonnen Dünger gehandelt.

FarmHedge stammt eigentlich aus Irland. Gegründet haben die Jungfirma John Garvey und Bernardino Frola. Doch auch in Österreich und Deutschland ist das Unternehmen aktiv. FarmHedge nahm 2017 am Accelerator-Programm des Agro Innovation Lab (AIL) der RWA teil. Durch die Zusammenarbeit des Startups mit AIL und Pionier-Lagerhaus-Genossenschaften konnte man die App zur Marktreife führen. Die Anwendung kommt auch international, zum Beispiel in Rumänien, zum Einsatz. Eine weitere Expansion ist geplant. Und nun hat die Jungfirma auch noch den Exit geschafft.

Betriebe können Erzeugnisse via Handy verkaufen

Georg Sladek, Geschäftsführer des AIL, sagt: „Mit FarmHedge können landwirtschaftliche Betriebe via Handy schnell und unkompliziert ihre Erzeugnisse ans Lagerhaus verkaufen und benötigte Betriebsmittel zu Top-Angebotspreisen einkaufen. Sie ersparen sich damit viel Zeit, da sie Kauf und Verkauf ortsungebunden vollziehen können.“

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Sie fungiert als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Das Agro Innovation Lab (AIL) ist die Innovationsplattform der RWA, die Innovationen für den landwirtschaftlichen Bereich zugänglich machen soll.