Reddit: Deal mit OpenAI lässt Aktienkurs abheben

Reddit und OpenAI gaben eine Partnerschaft bekannt, die den Nutzern beider Plattformen zugute kommen soll. OpenAI wird über die Data API von Reddit Zugriff auf strukturierte und aktuelle Inhalte erhalten, um diese in ChatGPT und neue Produkte zu integrieren. Dadurch sollen die KI-Tools von OpenAI Reddit-Inhalte, insbesondere zu aktuellen Themen, besser verstehen und präsentieren können.

Auch Reddit soll von der Partnerschaft profitieren und auf der Plattform von OpenAI aufbauen, um neue KI-gestützte Funktionen für seine Nutzer und Moderatoren zu entwickeln. Zudem wird OpenAI ein Werbepartner von Reddit. Wie viel OpenAI für den Zugang zu den Reddit-Daten bezahlt, ist nicht bekannt. Wie berichtet, zahlte bereits Google etwa 60 Mio. Dollar, um sich Reddit-Daten für das Training des ChatGPT-Konkurrenten Gemini zu besorgen.

Brad Lightcap, COO von OpenAI, zeigt sich „begeistert über die Partnerschaft mit Reddit, um ChatGPT mit einzigartigen und relevanten Informationen zu erweitern und die Möglichkeiten zu erforschen, die Reddit-Erfahrung mit KI-gestützten Funktionen zu bereichern“. Er betont, dass die Integration von Reddit-Inhalten in ChatGPT Menschen hilft, mehr von dem zu finden, wonach sie suchen.

Reddit als eines der größten offenen Archive des Internets

Reddit hat sich zu einem der größten offenen Archive des Internets für authentische und relevante menschliche Gespräche zu allen möglichen Themen entwickelt. Durch die Partnerschaft mit OpenAI könnten nun auch neue Zielgruppen die Community auf Reddit entdecken.

Es bleibt abzuwarten, wie die konkreten Integrationen und neuen Funktionen aussehen werden, die aus der Partnerschaft zwischen Reddit und OpenAI hervorgehen. Beide Unternehmen versprechen sich jedoch große Vorteile für ihre Nutzer und die Weiterentwicklung ihrer Plattformen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wie mehrmals berichtet, kauft OpenAI Inhalte auch von führenden Publishern und Nachrichtenagenturen wie der Associated Press in den USA, Le Monde in Frankreich, Axel Springer aus Deutschland oder Prisa Media aus Spanien zu, um an aktuelle Inhalte zu gelangen.

Die Ankündigung, dass OpenAI Reddit Daten abkauft, hat den Aktienkurs der „Frontpage of the Internet“ schlagartig nachbörslich nach oben befördert, und zwar um 11,7 Prozent. Reddits Marktkapitalisierung liegt damit bei 6,7 Milliarden Dollar und ist somit im Vergleich zu anderen Social-Media-Unternehmen wie Meta, Pinterest oder Snapchat ein eher kleiner Fisch. Auch im Vergleich zu OpenAI übrigens: Die bewertung des AI-Startups soll ja bereits jenseits der 80 Milliarden Dollar, die Investoren bei der letzten Finanzierungsrunde zahlten, liegen.