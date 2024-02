Reddit: 6 unerwartete Fakten zum IPO

Es ist ein mit Spannung erwarteter Börsengang, der die Social-Media-Plattform mit fünf Milliarden Dollar bewertet werden könnte: Reddit hat in der Nacht auf Freitag seinen Börsenprospekt veröffentlicht, um potenziellen Investor:innen beim IPO ein umfängliches Bild der Geschäfte und Gefahren zu geben. Wie üblich in einem solchen S-1-Filing, finden sich darin eine ganze Menge an neuen Infos, die ein Unternehmen zuvor noch nicht preisgegeben hat. Hier das Best Of:

1. OpenAI-CEO Sam Altman gehören 8,7 Prozent

Wem gehört Reddit bis dato eigentlich? Der größte Shareholder ist mit etwa 30 Prozent das New Yorker Medienunternehmen Advance Publications, das unter anderem The New Yorker, Vanity Fair oder GQ herausgibt; und der chinesische Software-Riese Tencent (WeChat) hält weitere 11 Prozent. Aber wer ist noch einer der größten Shareholder des Unternehmens?

Genau, niemand geringerer als OpenAI-CEO Sam Altman, dem (bzw. mit ihm verbundene Firmen) dem Börsenprospekt zufolge 8,7 Prozent gehören. Das hat durchaus seine Logik. Denn Reddit ist eines jener Startups, die aus dem bekannten Startup-Inkubator Y Combinator hervorgegangen sind – und dort war Sam Altman lange in verschiedenen Rollen tätig, Reddit also sehr nahe.

2014 sammelte Reddit in einer von Altman geleiteten Finanzierungsrunde 50 Millionen Dollar ein, gemeinsam mit den Investoren Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg und Jared Leto.Das Unternehmen wurde damals mit 500 Millionen Dollar bewertet. Sollte Reddit beim Börsengang mit etwa 5 Milliarden Dollar bewertet werden, Altmans Anteile wären dann ungefähr 435 Millionen Dollar wert.

2. ChatGPT zählt zum Wettbewerb

Reddit ist der größte Börsengang im Bereich Social Media seit vielen Jahren – zuletzt gingen Facebook (2012), Twitter (2013), Snap (2017) oder Pinterest (2019) an die Börse. Mit 5 Milliarden Dollar wird Reddit ein kleiner Player bleiben. Doch wer zählt zur Konkurrenz von Reddit, mit denen es um Aufmerksamkeit und Werbe-Dollar buhlen muss? Diese Mitbewerber listet Reddit:

Für die Suche nach Informationen: Google, Amazon, YouTube, Wikipedia, X und andere Nachrichtenseiten. Einige Nutzer wenden sich auch an LLMs wie ChatGPT, Gemini und Anthropic.

Google, Amazon, YouTube, Wikipedia, X und andere Nachrichtenseiten. Einige Nutzer wenden sich auch an LLMs wie ChatGPT, Gemini und Anthropic. Zur Unterhaltung: Meta (einschließlich Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp), YouTube, Snap, X, TikTok, Roblox und Twitch

Meta (einschließlich Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp), YouTube, Snap, X, TikTok, Roblox und Twitch Für Hobbys: Facebook-Gruppen, Discord, X und Pinterest.

Facebook-Gruppen, Discord, X und Pinterest. Für Peer-to-Peer-Handel: Facebook-Marktplatz, Nextdoor, Craigslist, Poshmark, Etsy und Roblox.

3. 18 Jahre nach Gründung immer noch mit Verlusten

Reddit wurde bereits 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründet und dann bereits 2006 an den Magazin-Publisher Conde Nast verkauft. Später wurde es dann wieder als eigenständige Firma ausgegliedert, über die Jahre folgten mehrere Finanzierungsrunden.

Aber auch bis 2023, also 18 Jahre nach dem Start, schrieb Reddit noch Verluste. Im Jahr 2023 gab es einen Nettoverlust von 90,8 Millionen Dollar und ein negatives bereinigtes EBITDA von 69,3 Millionen Dollar; 2022 waren es noch ein Nettoverlust von 158,6 Mio. Dollar und ein negatives bereinigtes EBITDA von 108,4 Mio. Dollar. Dass die Verluste gesenkt werden konnten, ist einem starken Anstieg beim Umsatz zu verdanken: 2023 machte Reddit 800 Millionen Dollar Umsatz, gegenüber 666,7 Millionen Dollar im Jahr 2022.

Das über die Jahre angehäufte Defizit beträgt 716,6 Millionen Dollar. Im Börsenprospekt ist wenig bis gar nichts davon zu lesen, wann man profitabel werden könnte. Vielmehr wird gewarnt: „Wir haben in der Vergangenheit Nettoverluste erlitten und sind möglicherweise nicht in der Lage, in Zukunft Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.“ Und es heißt: „Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Monetarisierung unseres Geschäfts und es gibt keine Garantie, dass wir in der Lage sein werden, unser Geschäft für zukünftiges Wachstum zu skalieren.“

4. Google kauft Reddit-Daten für AI-Training

Reddit hat durch den AI-Hype eine neue Erlösquelle für sich entdeckt: Den Verkauf der Nutzerdaten (v.a. die Postings) an AI-Unternehmen, die damit ihren LLMs menschliche geschriebene Sprache antrainieren können. Ein großer Kunde ist Google, das aktuell mit seinem neuen LLM Gemini und Open-Source-Modellen gegen die Vormachtstellung von ChatGPT und OpenAI ankämpft.

Dass Reddit aus seinen User-Daten Kapital schlagen will, ist logisch. Als Quelle ist es ziemlich einzigartig positioniert, da ja Meta mit den Töchtern Instagram, Facebook und WhatsApp auf dem Gros User-generierter Inhalte sitzt und diese sicher nicht an Google und Co herausrückt, damit diese ihre LLMs damit trainieren können.

Diese Lizensierung von User-Daten an andere Unternehmen soll Reddit in den nächsten zwei bis drei Jahren 203,0 Mio. US-Dollar einbringen. 66,4 Mio. US-Dollar an Umsatzerlösen davon werden bis Ende 2024 verbucht werden – das ist wahrscheinlich zum größten Teil der Google-Deal.

5. Laune der Redditors als Gefahr fürs Geschäft

Reddit hat Aktien für seine treuen User, die Redditors genannt werden, im Börsengang reserviert. Aber ob sie das auch tun werden, das zeichnet sich aktuell noch nicht ab. Denn Redditors, vor allem die Kerngruppe der Subreddit-Foren, gelten als dem Unternehmen sehr kritisch eingestellt. Bei Änderungen gab es schon des öfteren Proteste und Blockaden – und das Reddit die Nutzerdaten zum AI-Training an Google und Co verkauft, muss ihnen nicht schmecken.

Deswegen ist die Laune der Redditors auch eine Gefahr fürs Zukunfts-Business: „Wenn Redditors nicht weiterhin Inhalte beisteuern oder ihre Beiträge für andere Redditors nicht wertvoll oder ansprechend sind, könnten wir einen Rückgang der Zahl der Redditos, die auf unsere Produkte und Dienstleistungen zugreifen, und des Nutzerengagements erleben, was zu einem Verlust von Werbekunden führen und unserem Ruf, unserem Geschäft, unseren Betriebsergebnissen, unserer Finanzlage und unseren Aussichten schaden könnte“, heißt es im Börsenprospekt.

6. Viele nicht eingeloggte User

Reddit scheut ein wenig den Vergleich zu anderen (Social-)Media-Seiten und gibt seine Nutzerzahlen nicht in den gängigen monatliche aktiven Users (MAU), sondern lieber in täglich aktiven Users (DAU) an. Da sieht man, dass es zuletzt nach starkem Wachstum im Schnitt 73,1 Mio. waren (Q4 2023). Warum Reddit das so zählen muss, wird aber bald klar: Mehr als die Hälfte der User sind nicht eingeloggt, wenn sie die Seite besuchen, können also in Zeiten von Cookie-Blockern und Co gar nicht eindeutig gezählt werden – das ginge besser, wenn die Seite nur wirklich nutzbar ist, wenn User eingeloggt sind (wie z.B. bei Meta).