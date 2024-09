Reduced: Dänisches Food-Startup erhält 8 Millionen Euro und baut DACH-Präsenz aus

Das in Kopenhagen ansässige Unternehmen Reduced, das natürliche Aromen aus Nebenströmen und Überschussprodukten der Lebensmittel- und Agrarindustrie erzeugt, hat seine Series A-Finanzierungsrunde auf 8 Millionen Euro erweitert. Die Jungfirma hat hierbei den European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) als neuen Investor gewonnen. Reduced will mit dem frischen Kapital seine Präsenz sowohl in der DACH-Region als auch darüber hinaus weiter ausbauen.

Reduced entwickelt Umami-Aromen aus recycelten Zutaten

„Wir freuen uns sehr, den ECBF als neuen Anteilseigner bei Reduced willkommen zu heißen. Das starke Engagement des ECBF für Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und Technologie passt perfekt zu unserer Mission, das Geschmackspotenzial von recycelten Nebenströmen durch die Herstellung hochwertiger Lebensmittelzutaten zu erhöhen. Dank des starken Netzwerks des ECBF in Deutschland sind wir bestens aufgestellt, um unsere Aktivitäten in der DACH-Region weiter auszubauen“, so Emil Munck de Voss, Mitgründer und CEO von Reduced.

Reduced ist im Jahr 2020 an den Start gegangen. Das Startup nutzt eine geschützte Fermentationstechnologie zur Umwandlung von recycelten Nebenströmen aus dem Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor zur Produktion von Umami-Aromen. Das Jungunternehmen hat in Produktionsanlagen im Nordhafen von Kopenhagen investiert und arbeitet eng mit der Universität Kopenhagen zusammen, um seine Prozesse zu verfeinern.

Startup will Produktionskosten senken und CO2-Emissionen senken

Die Produkte von Reduced versprechen einen komplexen, vollen Geschmack und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Sie sollen eine breite Palette von Bedürfnissen in der Lebensmittel- und Zutatenindustrie abdecken. Dieser Ansatz soll nicht nur die Produktionskosten senken, sondern auch die CO₂-Emissionen um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen würzigen Zutaten reduzieren.

Das Jungunternehmen hat auf dem DACH-Markt dank strategischer Partnerschaften mit Händlern in der Lebensmittel- und Zutatenindustrie bereits eine Marktpräsenz erreicht. Dazu gehören Kooperationen mit Mischbetrieben im Industriesektor und mehreren Michelin-Stern-Restaurants im Food-Service-Segment. Das zusätzliche Kapital des ECBF soll die Marktexpansion deutlich beschleunigen und die innovative Produktpalette weiter ausbauen.

„Reduced ist ein Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger und markentreuer Zutaten mit einem erstklassigen Geschmacksprofil. Die aufregende Kombination aus upgecycelten Nebenströmen und Fermentationstechnologie ist ein großartiges Beispiel dafür, worum es bei der zirkulären Bioökonomie geht“, kommentiert Mathias Brink Lorenz, Investment Director bei ECBF.