refurbed gibt Markteintritt in Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien bekannt

Der Online-Marktplatz für refurbished Produkte wächst weiter und gibt seinen Markteintritt in mehreren europäischen Ländern bekannt. Dazu gehören ab Juni 2024 Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien. Damit ist das Unternehmen schon bald in elf 11 europäischen Märkten aktiv. Finanziert wurde die Expansion durch das 54 Millionen Euro Investment aus der Series-C-Investmentrunde vom November 2023.

Refurbished Produkte in allen Bereichen des Lebens

Der Plan, zum führenden „One Stop Shop“ für professionell rundum erneuerte Produkte aufzusteigen, wird von refurbed hartnäckig verfolgt. Die Vision bleibt dabei dieselbe: Durch die Schaffung weiterer Lebenszyklen für bestehende Produkte will man den Konsum nachhaltig verändern. Mittlerweile umfasst das Sortiment 18.000 Produkte, darunter vor allem elektronische Endgeräte, aber auch Haushalts- und Lifestyle-Geräte, Sportartikel wie (E-)Bikes und Snowboards sind gelistet. Bisher hat refurbed sieben europäischen Märkte in Europa erschlossen, darunter die beiden Gründungsmärkte Österreich und Deutschland. Darüber hinaus gehören Italien, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Irland dazu.

Der Plan für die neuen Märkten

Erst mal soll sich das Produktangebot in den neuen Märkten auf refurbished Consumer Electronics fokussieren, worunter laut refurbed vor allem Smartphones, Laptops und Tablets fallen. Denn diese Produkte werden nach wie vor am stärksten nachgefragt, heißt es. In den vier neuen Online-Marktplätzen will refurbed „mehrere tausend Geräten aller führenden Marken” anbieten und dann nach und nach das gesamte refurbed-Produktsortiment ausrollen. „Die hohe Nachfrage nach unserem Angebot an refurbished Produkten und ausgezeichnetem Kundenservice im Beneluxer Raum sowie in den nordeuropäischen Ländern und Südeuropa hat uns überzeugt, diese Marktregionen auf Grundlage evidenz- und datenbasierter Analyse auszubauen. Ich freue mich besonders, dass wir mit dem Markteintritt in Tschechien zudem erstmals den osteuropäischen Markt betreten. Hier schlummert unserer Analyse nach ein immenses Potenzial“, so refurbed Co-Founder und CEO Peter Windischhofer über die Expansion.

Engagement für die Kreislaufwirtschaft in ganz Europa

Das refurbed Management berichtet außerdem davon, dass Akzeptanz und Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle im breiten Elektronikmarkt spielen. Diese Entwicklung wurde in allen europäischen reburded-Märkten beobachtet und deshalb sei es „nur folgerichtig, Schritt für Schritt in weitere Märkte in Europa einzutreten und so die Kreislaufwirtschaft global zu fördern“, verrät Windischhofer. Mit der Investmentsumme aus dem Vorjahr erschließt refurbed übrigens nicht nur neue ausländische Märkte, sondern finanziert auch das Wachstum des Teams, das aktuell grenzübergreifend aus 300 Mitarbeiter:innen besteht.