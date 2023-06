Repark: Wiener PropTech schließt sechsstellige Pre-Seed-Runde ab

Erst im vergangenen Oktober konnte das Wiener PropTech Repark ein sechsstelliges Investment an Land ziehen, unter anderem von Business Angel Markus Ertler (wir berichteten). Nun hat die Jungfirma, deren Plattform es ermöglichen soll, private und gewerbliche Parkflächen temporär und dauerhaft zu vermieten, erneut einen sechsstelligen Betrag eingesammelt. Die Pre-Seed-Runde hat das Startup erfolgreich mit WaVe-X, dem Investmentvehicle der Walter Group, abgeschlossen.

Repark-App steht in Beta-Phase

Die Jungfirma will das Problem der langen Parkplatzsuche und der dadurch entstehenden zusätzlichen CO2-Emissionen lösen. Das eigens entwickelte Zugangsmodul des Startups soll sich innerhalb weniger Stunden am Garagentor installieren lassen und sofort betriebsbereit sein. Damit können User:innen die Garage per App mobil öffnen. Repark kümmert sich hier um die gesamte Abwicklung, von der Installation bis hin zur Inbetriebnahme. „Repark beeindruckt uns mit einem starken Team und einem zukunftsweisenden Konzept, das vor allem in Ballungszentren hohe Nachfrage finden wird. Die revolutionäre Parkplatzsuche trägt auch direkt zur CO2-Reduktion bei. Wir freuen uns, das Repark-Team auf seinem Weg zu unterstützen“, heißt es von WaVe-X.

Mit seiner Web-App hat Repark die Alpha-Phase erfolgreich abgeschlossen und seit dem 1. März 2023 mit der öffentlichen Beta Phase gestartet. „Wir sind begeistert von der enormen Nachfrage unserer Kund:innen“, sagt CEO Lukas Lauda. „Ein Drittel nutzt unseren Service wiederholt. Das zeigt uns, dass wir ein echtes Problem lösen und ein Produkt geschaffen haben, das die Leute lieben. Ganze 94 Prozent unserer bisherigen Kund:innen planen, das Service erneut zu nutzen.“

Startup will Standortzahl verfünffachen

In WaVe-X sieht die Jungfirma einen idealen Partner, um das Wachstum weiter zu beschleunigen und das Potenzial des Marktes auszuschöpfen. Diese Partnerschaft stelle nicht nur eine bedeutende Finanzspritze dar, sondern biete auch eine Fülle von Ressourcen, Vertriebskanälen und Know-how. „Dieses Investment ist ein Gamechanger für uns“, erklärt Lauda. „Mit der Unterstützung der Walter Group und WaVe-X haben wir nun die Möglichkeit, das Tempo hochzufahren und unsere Vision, das städtische Parken langfristig zum Besseren zu verändern, schneller zu verwirklichen. Sowohl die Menschen im Team der WaVe-X sowie der strategische Mehrwert in dieser Partnerschaft sind für unsere weitere Expansion entscheidend.“

Mit den zusätzlichen Ressourcen will Repark seine Standortanzahl im laufenden Jahr mindestens verfünffachen. Erst vor wenigen Tagen gelang es dem Sales Team des Startups, einen Vertrag über 200 neue Parkplätze abzuschließen. Das Team befindet sich parallel in weiteren Gesprächen zu Rahmenverträgen mit namhaften Immobilienakteuren Wiens. Es sei außerdem geplant, im Laufe des Jahres stundenweise Vermietung einzuführen und die ersten Garagen mit Kennzeichenerkennung auszustatten. Im kommenden Herbst ist darüber hinaus der offizielle Marktstart angedacht. Außerdem sucht das Startup derzeit nach neuen Teammitgliedern in den Bereichen Softwareentwicklung, Finanzwesen und Marketing.