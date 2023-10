Schüttflix: WaVe-X aus Österreich investiert 2 Mio. Euro in Scale-up

Erst im August hat das deutsche Scale-up Schüttflix, das als Marktplatz für Schüttgüter bekannt ist, eine Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen Euro eingesammelt (wir berichteten). Mit dabei waren mit Speedinvest und dem Bauriesen Strabag auch österreichische Investoren. Nun bekommt Schüttflix ein weiteres Investment aus Österreich. WaVe-X, ein Early-Stage-Startup-Investor aus Niederösterreich, investiert weitere zwei Millionen Euro in die Jungfirma.

WaVe-X hilft Schüttflix bei Österreich-Ausbau

Bekannt geworden ist Schüttflix als Logistikdrehscheibe für die Baubranche mit Partnern wie Hagedorn, Strabag und Goldbeck. Mittlerweile zählt die Jungfirma rund 13.500 Kunden und Partner sowie 27.000 Nutzer:innen. Das 2018 in Gütersloh gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben „die erste und einzige digitale Logistikplattform, die Bauunternehmer, Schüttgut-Anbieter, Speditionen und Entsorger vernetzt.“

Dabei fungiert Schüttflix als digitaler Marketplace und ermöglicht seinen Kunden, Baustoffe wie Sand, Kiesel oder Schotter per App zu kaufen oder zu verkaufen. WaVe-X will der Jungfirma dabei helfen, die Marktpräsenz in Österreich weiter auszubauen. Bei Waves-X handelt es sich um einen neuen österreichischen Early-Stage-Startup-Investor mit Fokus auf Logistik, Mobilität, Bau und Proptech in ganz Europa. Das Investment-Unternehmen gehört zu 100 Prozent der Walter Group, also einem der größten Logistikunternehmen in Europa, das vor allem durch seine Tochter „LKW Walter“ landesweit bekannt ist.

Bisher größtes Investment von WaVe-X

„Wir glauben an das innovative Geschäftsmodell von Schüttflix und freuen uns sehr, gemeinsam auf eine große Wachstumsreise zu gehen und die Zukunft der Baulogistik aktiv mitzugestalten. Diese Beteiligung stellt unser bisher größtes Investment dar und markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer noch jungen Geschichte als Venture Capital Investor:innen“, sagt Matthias Leibetseder, Investmentmanager bei WaVe-X.

„Mit WaVe-X an Bord erweitern wir unseren Investorenkreis aus Logistik-, Bau-, Entsorgungs- und Recycling-Unternehmen um einen starken Partner. Gemeinsam mit WaVe-X und der hinter ihr stehenden Walter Group werden wir unseren Wachstumskurs, insbesondere im österreichischem Markt, konsequent fortsetzen und bei der Digitalisierung der Bauwirtschaft sichtbare Impulse setzen“, so Schüttflix-CEO Christian Hülsewig.

Seit Anfang Mai 2022 ist die digitale Schüttgut-Plattform auch in Österreich, Polen und Tschechien verfügbar. Das Scale-up will in allen drei Märkten die führende Logistikplattform für die Baustelle werden. In Österreich konnte die Firma allein im ersten Halbjahr über 300 neue Partner gewinnen. Für sie wurden mehr als 3.000 Transporte mit knapp 60.000 Tonnen Material abgewickelt. Der Umsatz lag bereits vor Ablauf des ersten Halbjahres bei über einer Million Euro.