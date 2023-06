Shadowmap: 1 Million Euro für das Wiener Solar-Startup

Die interaktive 3D-Visualisierung von Sonnenlicht und Schatten auf Online-Karten haben sie sich zum Ziel gemacht: Das Wiener Startup Shadowmap von Gründer Georg Molzer (Ex-Kiweno) hat schon einige Male aufzeigen können – unter anderem, als 2021 Calm/Storm Ventures und Hansi Hansmann in die Jungfirma investierten. Nun folgt die Pre-Seed-Erweiterungsrunde in der Höhe von 1,01 Millionen Euro.

Neu dazu kommen eine ganze Reihe an Investor:innen: der Co-Founder von Busuu, Bernhard Niesner, der Co-Founder von Runtastic, Alfred Luger und der Co-Founder von Durchblicker, Michael Doberer, sowie die Immo-Experten Niki Stadler von Mantaray und Reinhard Manzl von der Hudej Zinshäuser Gruppe. Weiters dabei sind Gerald und Stefan Jeitler von E+H Rechtsanwälte, David Gloser von Ecovis und das Founderteam rund um Anyline (Daniel Albertini, Christoph Braunsberger, David Dengg, Jakob Hofer und Lukas Kinigadner).

Damit hat Shadowmap nun geballte Founder-Power im Cap Table und will diese natürlich auch nutzen. Mit Shadowmap Studio gibt es eine neue Software für die Immobilienbranche, die Immobilienentwickler:innen, Menschen im Marketing und im Verkauf durch 3D-Visualisierung des Sonnenlichts in Echtzeit unterstützen sollen. Mit dem Tool soll man Sonnenlicht und Schatten das ganze Jahr über und zu jeder Tageszeit in fotorealistischer Qualität visualisieren können – etwa auf einem Gebäude.

Immobilien- und Photovoltaik im Fokus

Das Shadowmap Studio ist das zweite Produkt des Startups nach der Online-Karte, die im Prinzip jede: Interessierte kostenlos nutzen kann. In Folge soll es auch eine Analyse-Software geben – diese könnte dabei helfen, zu berechnen, wo man am besten Solar-Panele aufstellt, um ausreichend Sonnenenergie für einen Haushalt zu generieren.

„Das aufgenommene Geld werden wir für die internationale Markteinführung, den weiteren Aufbau unserer Entwickler-, Marketing- und Vertriebsteams, sowie den Start der Produktentwicklung von Shadowmap Analytics einsetzen: der dritte und letzte Schritt zu einer ganzheitlichen Solartech-Softwarelösung im Sinne unserer Vision einer Welt, die von der Sonne angetrieben wird“, sagt Molzer.