Sirius: Deutsches Musikunterricht-Startup erhält vier Millionen Dollar

Das Berliner Startup Sirius, eine Online-Musikschule mit klangoptimiertem virtuellen Musikraum, sammelt in einer Seed-Finanzierungsrunde vier Millionen Dollar ein. Der europäische Marktplatz Investor Market One Capital führt die Runde an. Ebenfalls beteiligt sind Severin Zugmayer, Partner von New Renaissance Ventures und ehemaliges Boardmitglied von GoStudent, Angel Invest, Lopo Champalimaud, Gründer von Treatwell, Nicole Büttner, Gründerin von Merantix Momentum, sowie Marius Luther und Marius Jeuck, die Gründer der Job-Vermittlungsplattform HeyJobs.

AI soll Musiklehrer:innen unterstützen

Marcin Zabielski, Partner bei Market One Capital, kommentiert: „Bei Market One Capital unterstützen wir außergewöhnliche Gründer:innen, die traditionelle Branchen umkrempeln. Wir glauben fest daran, dass Technologie das Musiklernen entscheidend verbessern kann – ohne dabei den menschlichen Aspekt zu verlieren. Deshalb haben wir uns entschieden, in Sirius zu investieren. Die Gründer:innen Sebastian und Charlotte haben die ambitionierte Vision, die größte paneuropäische Online-Musikschule zu schaffen.“

Mit dem Investment will Sirius das Wachstum und den Produktausbau vorantreiben sowie das Team in den Bereichen Engineering und Marketing ausbauen. Durch die Integration von AI in den Marktplatz soll sich außerdem der administrative Aufwand für Musiklehrer:innen wesentlich reduzieren. Künftig soll die Technologie beispielsweise Lektionen zusammenfassen und analysieren. Außerdem soll ein KI-Lehrassistent maßgeschneiderte Unterrichtspläne und Übungsmaterial erstellen sowie den Schüler:innen interaktiv Feedback beim Üben geben.

Sirius will musikalische Bildung zugänglicher machen

Sirius wurde Ende 2020 von dem Data Scientist und Klavierspieler Sebastian Riegelbauer gegründet. Gemeinsam mit der Karajan Akademie, der Talentschmiede der Berliner Philharmoniker, entwickelte er die Plattform als SaaS-Videokonferenzsystem für Musiker:innen. Das Startup arbeitet mit Partnern wie Yamaha, Thomann und Kirstein zusammen. Heute ist Sirius eine Online-Musikschule mit klangoptimiertem virtuellen Musikraum, die digitalen Einzelunterricht in Klavier, Gitarre und Gesang bietet.

Derzeit ist der Markt für Musikbildung laut Sirius fragmentiert und intransparent: 91 Prozent der Musiklehrer:innen seien selbständig und kämpfen mit beruflicher Unsicherheit. Im digitalen Musikunterricht ist zudem die Tonqualität oft schlecht, da herkömmliche Videokonferenzsysteme musikalische Töne als Störgeräusche klassifizieren. Das Startup verfolgt die Vision, Schüler:innen und Lehrenden eine neue Form des digitalen Musikunterrichts zu bieten.

“Spätestens Covid hat gezeigt, wie dringend es einen digitalen Musikunterricht braucht. Mit Sirius wollen wir Schüler:innen und Lehrer:innen eine Alternative zum analogen Unterricht bieten und musikalische Bildung weltweit einfacher zugänglich machen. Wir freuen uns sehr, dass wir seit Beginn renommierte Investor:innen und Expert:innen von unserer Idee überzeugen konnten“, sagt Sebastian Riegelbauer, Mitgründer von Sirius.