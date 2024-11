Skinnovation 2025: Das Startup-Event mitten im Skigebiet geht in die nächste Runde

Vom 26. – 28. März 2025 wird die neunte Ausgabe der Skinnovation in den Innsbrucker Bergen stattfinden. Skilift-Pitches, Hüttengespräche, die Sundowner Party und der große Startup-Pitchbewerb stehen auf dem Programm – dieses Mal wird direkt im Skigebiet Axamer Lizum gepitcht.

Fokus auf Startups und Skifahren

Von vielen aus der Startup-Bubble wird die von Kathrin Terutinger veranstaltete Skinnovation als Highlight des Jahres bezeichnet. Ideal ist das Event für alle, die in intimer Atmosphäre pitchen wollen, das Gespräch mit Investor:innen und Partnern suchen oder sich einfach in der Szene vernetzen wollen.

Dieses Jahr neu: ein zweigeteilter Pitch-Wettbewerb für Early-Stage und Later-Stage-Startups, für den sich motivierte Gründer:innen vorab bewerben können. Die Pitches werden in der Gondel bzw. in der roten “Standseilbahn, der “Olympiabahn“ stattfinden. Und das große Pitch-Finale? Das wird direkt ins Skigebiet verlegt und im Panoramarestaurant Hoadl-Haus stattfinden. Mit den Gondel-Podcasts, Panels

Top Speaker:innen aus Österreich und Deutschland

Neben dem Skifahren und Snowboarden, überzeugt auch das inhaltliche Programm: Viele spannende Speaker:innen werden auftreten – vor allem aus der österreichischen und deutschen der Startup-Szene. Manche haben schon große Exits hinter sich, wie etwa Chris Obereder, der mit Anfang bereits 30 Investor ist und mit Start-up-Chris-Ventures seinen eigenen VC leitet. Einige waren schon in den Vorjahren Teil der Skinnovation, für andere wird es das erste Mal sein.

Fix dabei sind zum Beispiel Andy Weinzierl von Sushi-Bikes mit seinen nachhaltigen E-Bikes, Magdalena Przelaskowska, die ​Startup Advisor bei Google ist und die Seriengründerin und Investorin Valérie Bures, eine der einflussreichsten Frauen der deutschen Tech-Szene. Benedikt Böhm, der CEO des Outdoor-Ausstatters Dynafit ist mit dabei, genauso wie der Unternehmer und Klimaaktivist Raphael Fellmer mit dem Berliner Impact-Startup SIRPLUS, das sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt.

Sprechen werden auch Elisa Naranjo vom Berliner Energie-Startup zweihorn energy, Saskia Horsch, Vice President vom Luftfahrtunternehmen Lilium und Christian Rebernik, Ex-Managing Director von N26 und Gründer der Healthtech-App Vivy.

Black Friday-Sale bis 6. Dezember 2024

“Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr wirklich ein Durchbruch gelingt. Wir merken das einfach an den Ticket-Sales“, so Skinnovation-Gründerin Kathrin Treutinger. Für alle, die sich noch kein Ticket für das Event Ende März gesichert haben, wies sie auf den Black Friday-Sale vom 25. November bis 6. Dezember 2024 hin. Da gäbe es die Tickets nämlich noch um – 50 Prozent.

Svenja Lassen, Managing Director bei Gateway Ventures Deutschland, Business-Angel, Coach und Mentorin fasst ihre Erfahrung mit dem Startup-Event so zusammen: „Die Skinnovation ist für mich das erste Event-Highlight des Jahres. Eine Konferenz in den Bergen, bei der sich die Startup-Szene auf spannendem Terrain begegnet. Absolutes Highlight für Gründer:innen wie Investor:innen, die die Leidenschaft für den Schneesport teilen, ist natürlich der Lift- bzw. Gondel-Pitch und die After Party auf dem Gipfel. Ich bin seit sechs Jahren mit meinem Female Investors Network dabei und kann die Skinnovation nur empfehlen!“