Startups, aber auch Old Economy stellen sich hinter EU-Renaturierungsgesetz

Das umstrittene Renaturierungsgesetz der EU, das die ÖVP und die Grünen in der Regierungskoalition spaltete und in die nächste Krise stürzte, hat eine lange Liste an Unterstützer:innen erhalten: Knapp 70 in Österreich ansässige Unternehmen haben sich innerhalb weniger Tage dazu entschlossen, sich dem Aufruf zur Unterstützung des Renaturierungsgesetzes von Blühendes Österreich, einer gemeinnützigen Billa-Stiftung, anzuschließen.

Vertreten sind Firmen aus den Sektoren Bau, Bildung, Banken-/Finanzbereich, Gastronomie, Hotellerie, Klima-/Umweltschutz, Landwirtschaft, Lebensmittel/Handel, Tourismus sowie Wirtschaftsinitiativen, und zahlreiche Startups bzw. Player aus dem Startup-Ökosystem sind auch mit dabei. Auf der Liste finden sich unter anderem Clever Clover, Climate Lab, Collective Energy, refinq, Orderlion, Triple Impact Ventures, oekostrom AG, Future Minds und einige mehr.

„Nature Restoration Law ist fachlich unbestritten“

„Der Wohlstand, die Wirtschaftsleistung und die Lebensmittelproduktion in Österreich hängen maßgeblich vom nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen, von Ökosystemleistungen und gesunden Ökosystemen ab. Das geplante Renaturierungsgesetz der Europäischen Union, das Nature Restoration Law, ist fachlich unbestritten und ein wesentlicher Baustein zur nachhaltigen Entwicklung Europas und Österreichs“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Unternehmen. Weitere Firmen können sich der Liste hier anschließen.

Gegner:innen des Nature Restoration Law befürchten Einschränkungen für Landwirte und Tourismus bei der Bodennutzung und ein Bürokratiemonster, das heraufbeschworen wird – zudem gebe es schon genug EU-Vorschriften bezüglich Wiederaufforstung und Co.

Die Unterstützung des Nature Restoration Law durch Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ohne der Zustimmung des Koalitionspartners ÖVP hat für tiefgreifende Unruhe in der Regierungskoalition gesorgt. Die ÖVP reagierte harsch und kündigte eine Anzeige gegen Gewessler wegen Amtsmissbrauchs an. Trotzdem will man bis zu den Wahlen im Herbst die Koalition weiter führen.

Hier die Fronten zum EU-Renaturierungsgesetz:

Für das EU-Renaturierungsgesetz:

Grüne

SPÖ

NEOS

Stadt Wien

Umweltdachverband

Naturschutzbund

Klimavolksbegehren

WWF

Global 2000

Greenpeace

Blühendes Österreich und die Liste der Unternehmen

Gegen das EU-Renaturierungsgesetz: