StoryBox aus München sammelt 5,5 Millionen Euro in Series-A-Finanzierungsrunde ein

Das Münchner Startup StoryBox hat in einer Series-A-Runde 5,5 Millionen Euro eingesammelt. Die Runde wurde von Neuinvestor Wille Finance angeführt, während sich die Bestandsinvestoren BayBG, High-Tech Gründerfonds (HTGF), CK Ventures und G8 Way Ventures ebenfalls beteiligten. StoryBox bietet eine KI-gestützte Video-Creation-Lösung für Unternehmen an, mit der Mitarbeiter:innen mühelos Videos produzieren können sollen.

StoryBox will Unternehmenskommunikation mit Video aufwerten

StoryBox woll die Art und Weise, wie Unternehmen Videoinhalte erstellen und verwalten, transformieren, in dem Produktion und Verbreitung auch mit Hilfe von AI-Anwendungen effizienter und passgenauer wird. Speziell in den Bereichen HR, Employer Branding, Know-How Management und Social Marketing, die StoryBox fokussiert, rechnet man sich großen Bedarf aus.

„Bewegtbild ist ein Wachstumsmarkt, professioneller Video-Content entwickelt sich zunehmend zu einem integralen Bestandteil der Unternehmenskommunikation“, so Alexander Ullmann, Investment Manager der BayBG. StoryBox habe als Early Investor die erfolgreiche Entwicklung des Startups in den letzten Jahren begleitet und freue sich, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen.

Investitionen fließen in Weiterentwicklung der Plattform und Expansion

Mit dem frischen Kapital will StoryBox die Weiterentwicklung der Plattform, den Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder und die Expansion in neue Bereiche vorantreiben. In der heutigen schwieigen Wirtschaftslage speziell im Deutschland und Österreich stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre HR- und Kommunikationsstrategien effektiv zu gestalten und gleichzeitig Kosten zu optimieren.

„Seit unserem Investment 2020 hat StoryBox tolle Fortschritte erzielt und sich als eine führende Video-Creation Software etabliert“, sagt Christian Arndt, Senior Investment Manager beim HTGF. Mit der Series A werde StoryBox das effiziente Wachstum der letzten Jahre fortsetzen und insbesondere die KI-Capabilities weiter ausbauen.

Innovative Technologie sichert StoryBox führende Marktposition

StoryBox unterscheidet sich von anderen Anbietern durch die Kombination aus AI-basierten Technologien und einem benutzerfreundlichen Interface. Unternehmen können innerhalb von Minuten passenden Content generieren und diesen sofort in ihre Kanäle integrieren. Diese innovative Technologie sichert StoryBox eine führende Position im B2B-SaaS-Markt für Video-Lösungen.

Seit der Gründung hat sich StoryBox als führende Plattform im Bereich Video-Creation-Management für Unternehmen etabliert. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Allianz, Evonik, RWE und Telekom. Mit einem erfahrenen Team und einem klaren Fokus auf Innovation und Benutzerfreundlichkeit strebt StoryBox danach, die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, nachhaltig zu verändern.