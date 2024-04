„Supervised Full Self-Driving“: Tesla spricht nicht mehr von selbstfahrenden Autos

Der US-Autokonzern Tesla und sein Chef Elon Musk haben laut Electrek damit begonnen, den Begriff „Supervised Full Self-Driving“ zu verwenden, wenn sie über ihre Bemühungen um selbstfahrende Autos sprechen. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen oft für seine Ausdrucksweise kritisiert, die mehr versprach, als Tesla halten konnte. Nun hat der Konzern seine Sprache diesbezüglich verändert.

Selbstfahrfähigkeit der Stufe 5 bis heute nicht erreicht

Angefangen hat es damit, dass der Konzern im Jahr 2016 ein Paket mit der Bezeichnung „Full Self-Driving Capability“ verkaufte. Der Autohersteller versprach, dass er durch Software-Updates schließlich die Selbstfahrfähigkeit der Stufe 5 ermöglichen würde. Das ist bis heute nicht geschehen, und Tesla hat seine Sprache in Bezug auf dieses Versprechen im Laufe der Jahre geändert. Auch die Bezeichnung „Autopilot“ für das Fahrassistenzsystem ist bis heute kontrovers.

Musk hat früher oft den Begriff „Robotaxi“ verwendet und gesagt, dass Tesla diese durch ein Software-Update seine bestehende Flotte vollständig selbstfahrend machen würde. Auch das ist nie geschehen. Später begann Musk damit, den Begriff „Feature Complete“ zu verwenden, der sich darauf bezieht, dass Tesla FSD Beta alle Fahraufgaben übernimmt. Es erfordert jedoch weiterhin die Aufmerksamkeit einer Person und deren Bereitschaft, die Kontrolle jederzeit zu übernehmen.

Tesla will weiterhin „Robotaxi“ entwickeln

Nach dem ADAS-System-Ranking der Standardisierungsorganisation SAE gilt das als autonomes System der Stufe 2. Tesla hat jedoch eindeutig ein System der Stufe 4 oder sogar 5 versprochen, bei dem die Aufmerksamkeit einer Person am Steuer nicht erforderlich ist. In den letzten ein oder zwei Jahren haben Tesla und insbesondere Musk, der der wichtigste Sprecher des Konzerns ist, aufgehört, von Robotaxi zu sprechen, zumindest wenn es darum geht, die bestehende Flotte in solche zu verwandeln. Stattdessen verwendet Musk den Begriff in Bezug auf ein kommendes neues Fahrzeug, das speziell als Robotaxi konzipiert ist.

Wenn es darum geht, FSD Beta in ein echtes selbstfahrendes System zu verwandeln, haben sich Tesla und Musk sehr viel vager ausgedrückt. In letzter Zeit haben sie sich darauf konzentriert, die Sprache des „überwachten“ vollständigen Selbstfahrens zu verwenden. Musk verwies kürzlich in einer E-Mail an die Tesla-Mitarbeiter:innen darauf, und der Konzern verwendete denselben Begriff in jüngsten Beiträgen in den sozialen Medien. Es handelt sich um eine Anspielung darauf, dass die Fahrer:innen das System „überwachen“ müssen. In der bereits E-Mail an die Mitarbeitenden erklärte Musk stolz, dass das „überwachte vollständige selbständige Fahren“ tatsächlich funktioniert.