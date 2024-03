Tesla: Dunkle Prognose für 2024 und darüber hinaus

Die Performance von Tesla hat nachgelassen. Das erste Quartal 2024 neigt sich dem Ende zu und die Tesla-Aktie hat seit über einem Monat den schlechtesten Wert im großen S&P500 Aktienindex. Expert:innen sprechen vom „Wachstumsunternehmen ohne Wachstum“.

Kurssturz und Zehn-Monats-Tief

Seit Jänner ist die Unternehmensaktie um fast 32 Prozent gefallen und hat damit ihr Zehn-Monats-Tief erreicht. Die Prognose für das restliche Jahr sieht auch nicht viel besser aus – darin sind sich mehrere Analysten einig. Die Wall Street erwartet für 2024 nur 3,02 US-Dollar Gewinn pro Tesla-Aktie, was einem Rückgang von mehr als zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 3,12 US-Dollar entspricht. Adam Jonas, Executive Director bei Morgan Stanley und bekannt als Tesla-Bulle, hat letzte Woche seine diesjährige Gewinnprognose für Tesla um 25 Prozent gesenkt. Ihm nach könnte der Elektroauto-Riese 2024 „möglicherweise” Geld verlieren. Einem Bericht des Bank- und Finanzdienstleister Wells Fargo & Co nach sollten Tesla-Aktien anstatt „gehalten” jetzt besser „verkauft” werden. Ausgegangen wird dieses Jahr von einem Nullwachstum bei den Verkaufszahlen – 2025 sollen diese sogar zurückgehen.

Ursachen für Teslas Schwierigkeiten

Ein Grund für den Aktiensturz ist die steigende Zahl an Konkurrenten im EV-Sektor. Das Angebot aus China macht Druck – allem voran die Tatsache, dass das Land der Mitte bereits einen größeren Anteil am Weltmarkt für Elektrofahrzeuge für sich beansprucht hat. Die Fahrzeuge vieler chinesischer Hersteller sind oft einfach günstiger. Noch dazu hat Tesla Probleme, die Auftragslage zu bewältigen, während Wiederverkaufswerte erheblich sinken. Dass Tesla-Autos ihren Wert aufgrund der jüngsten Preissenkungen verlieren, zeigt eine Studie von der Online-Automobilsuchmaschine und -forschungswebsite iSeeCars. Ihr nach sinkt der Wert schneller als jener eines Maseratis. Die Investition in einen Tesla hält daher nicht, was Musk 2019 vorausgesagt hat. Damals meinte er, der Fahrzeugwert würde mit dem Reifegrad ihrer selbstfahrenden Fähigkeiten steigen.

Enormer Presidruck bei Elektroautos

Tesla hat die Fahrzeugpreise gesenkt, um mit dem Rest der Welt Schritt halten zu können. Laut Futurism stellt man sich dennoch auf eine deutlich nachlassende Nachfrage ein. Colin Langan, Analyst bei Wells Fargo, geht mit Blick auf den Gewinn und die Einnahmen von einer immer noch zu hohen Bewertung der Tesla-Aktie aus. CEO Elon Musk will sich den Herausforderungen bewusst sein. Er prognostizierte nach Veröffentlichung der Ergebnisse von 2023 eine Wachstumsrate bei den Fahrzeugvolumina für 2024, die deutlich unter jener aus dem Vorjahr liegen könnte. Musk wies auch auf eine mögliche starke Verlangsamung des Umsatzwachstums hin. Die Produktion der nächsten Tesla-Generation, die in der texanischen Fabrik „Tesla Gigafactory 5” hergestellt werden soll, kündigte er für 2025 an – „irgendwann in der zweiten Hälfte”. Der Tesla-CEO soll seinen Anlegern außerdem gesagt haben, dass er oft optimistisch ist, was die Zeit angeht.