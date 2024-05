Talent Garden Wien kündigt von heute auf morgen allen Mitgliedern, sperrt zu

Es war dem Slogan nach ein „Place for Explorers und Innovators“ – und wird nicht mehr aufsperren. Der Coworking Space Talent Garden in Wien, der zu einer italienischen und international tätigen Kette gehört, hat seinen Mieter:innen und Mitgliedern – Corporates, Startups, aber auch Freelancers – gestern Abend mit sofortiger Wirkung die Verträge gekündigt. Betroffen sind etwa 150 Arbeitsplätze in dem sechsstöckigen Gebäude im 9. Wiener Bezirk. Sie sollen das Gebäude bis heute, Donnerstag Mitternacht räumen. Eingemieteten Firmen wird seitens Talent Garden dazu geraten, den Firmensitz zu wechseln und Nachsendeaufträge für die Post einzurichten.

Aktuell wird der Talent Garden von großen und kleinen Firmen geräumt, Mitarbeiter:innen von ansässigen Firmen wie von Speditionen sind mit Kistenschleppen beschäftigt. Viele zieht es, zumindest vorübergehend, in alternative Coworking Spaces in Wien.

Wie berichtet, ist der Coworking Space seit dem 7. Mai wegen eines Wasserschadens geschlossen, Mitglieder wurden derweil auf andere Coworking Spaces in Wien wie bei The Social Hub, WeXelerate oder CoWerk umgeleitet. Bisher rechneten noch manche damit, dass nach Maßnahmen zur Reparatur das Bürogebäude wieder aufsperren würde, nun aber steht fest: Talent Garden bleibt zu, die Mitglieder können nur mehr heute, Donnerstag, zurückkehren, um ihre Sachen abzuholen.

Begründung: „Unzumutbarer Zustand des Gebäudes“

Als Grund wird in einer Mail der Geschäftsführung, die Trending Topics vorliegt, angeführt: „Die Kündigung wurde aufgrund des unzumutbaren Zustands des Gebäudes (wir haben derzeit über 28 Grad Celsius im Gebäude und eine Luftfeuchtigkeit von über 50 %) ausgesprochen und erfolgte mit sofortiger Wirkung. Bei der gestrigen Ortsbesichtigung mit einem gerichtlich bestellten Sachverständigen und dem Vermieter wurde deutlich, dass dieser Zustand nicht so schnell behoben werden wird (die nächste vor Ort Begehung durch den gerichtlichen Sachverständigen ist in zwei Wochen). Der Vermieter ist nicht willens oder in der Lage, das Gebäude in dem vereinbarten Zustand zu stellen, sodass wir nun gezwungen sind, diese Maßnahme zu ergreifen“, heißt es darin. Vermieter ist die Rainer Gruppe, die neben Immobilien auch im Auto-, Motorrad- und Rollerhandel sowie in der Hotellerie tätig ist.