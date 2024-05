Talent Garden in Wien nach Wasserschäden geschlossen, Troubleshooting angelaufen

Die Wiener Co-Working-Landschaft steht nicht still und ist vor allem nicht in trockenen Tüchern. Letzte Woche hat sich ein nicht unwesentliches Ereignis zugetragen, das so manchem Startup (vorübergehend) den Arbeitsplatz gekostet hat. Durch den starken Platzregen am vergangenen Montag wurde der Campus des Talent Garden im 9. Wiener Gemeindebezirk geflutet – seitdem bleiben die Tore geschlossen.

Grobe Schäden durch Platzregen

Zuerst hieß es, der Campus bliebe vorerst bis zum 13. Mai zu und dass die Schäden von Expert:innen untersucht werden. Wasser ist vom zweiten Stock bis in die Etage -1, wo sich die Garage befindet, durch die Decke geflossen. Insgesamt sind Wanddecken aus drei Stockwerken eingebrochen. Eingetreten sei das Wasser über die geschlossenen Fenster, wo es sich vom darunterliegenden Ventilations-und Heizschacht in die Wände und letztendlich in die Decken über mehrere Stockwerke ergoss. Die Schäden können so schnell nicht behoben werden und der Talent Garden wurde nun bis auf Weiteres für alle eingemieteten Startups, Unternehmen und Freelancer:innen geschlossen.

„Wie ihr möglicherweise bereits mitbekommen habt, hat ein unerwarteter Platzregen kürzlich zu erheblichen Schäden an unserem Gebäude geführt. Leider können wir aufgrund dieses Vorfalls nicht mit vollem Vertrauen die Sicherheit und Integrität des Campus-Gebäudes zusichern”, heißt es seitens Renée Wagner, Country Lead Talent Garden Austria. Momentan ist sie mit Troubleshooting beschäftigt und kämpft darum, alle betroffenen Stakeholder wie Versicherung, Vermieter, Hausverwaltung und Handwerker zu koordinieren. Besonders betroffen sind laut Wagner die Technikräume des sechsstöckigen Gebäudes. Gleichzeitig geht man von „umfänglichen Arbeiten in einigen Geschossen” aus. Es seien allerdings zahlreiche Fachkräfte vor Ort tätig, um die Situation schnellstmöglich zu lösen und Klarheit zu schaffen.

Mögliche Zukunft des TAG Wien

Auf die Frage, ob und wann der Talent Garden Wien wieder aufsperren wird, gibt es folgende Antwort von Wagner: „Es wird immer einen Talent Garden in Wien geben, soviel ist klar.“ Alles andere ist mit heutigem Stand ungewiss – auch, ob die traditionelle Vermietung von Coworking-Spaces zukünftig eine Rolle spielen wird. Da es sich beim Talent Garden um ein italienisches, aber international agierendes Unternehmen mit mehreren Campus unter anderem in Bari, Mailand, Rom, Barcelona und Madrid handelt, wird voraussichtlich im Headquarter in Mailand entschieden, was mit dem Wiener TAG konkret passiert.

Alle Mieter:innen sind nun aufgefordert, ihre persönlichen Gegenstände so rasch als möglich abzuholen. Insgesamt sind 150 gemietete Arbeitsplätze betroffen und zahlreiche Events und Meetings mussten gecancelt werden – es gibt allerdings Bemühungen, alternative Locations für gebuchte Veranstaltungen zu finden.

Coworking Spaces unterstützen Community nach Wasserproblem

Als Ausweichmöglichkeiten wird vom TAG-Management Austria auf „Homeoffice” verwiesen beziehungsweise bieten andere Wiener Coworking-Spaces ihre Unterstützung an. Darunter „The Social Hub” und das „WeXelerate” in der Leopoldstadt sowie das „CoWerk” in der Inneren Stadt. Wie lange die anderen Campusse ihre Dienste zur Verfügung stellen, wurde nicht kommuniziert.

Die Mieter:innen sollen jedenfalls eine Rückerstattung für jene Tage bekommen, an denen der TAG-Campus nicht nutzbar war, so Wagner. Andere Coworking Spaces sehen das Malheur als Chance, um Tag-Mieter:innen abzuwerben. Angeboten werden „Welcome Packages“ für Arbeitsplätze als auch für Event-Location. So soll es für drei Monate „Desks” zu denselben Konditionen wie im Talent Garden geben. Auf die Sonderkonditionen weist auch Wagner hin.