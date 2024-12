Xiaomi YU7: Chinesischer E-SUV soll Teslas Model Y herausfordern

Xiaomi, eigentlich ursprünglich für Smartphones und E-Scooter bekannt geworden, erweitert sein Elektroauto-Portfolio um sein zweites Modell. Firmenchef Lei Jun hat auf der Social-Media-Plattform X erste offizielle Bilder des Xiaomi YU7 veröffentlicht. Der Marktstart des elektrischen SUV ist für Juni oder Juli 2025 geplant und soll in dem Segment vor allem das Model Y von Tesla als auch die Modelle Seal bzw. Sealion von BYD angreifen.

Die Designsprache des YU7 orientiert sich stark am Ferrari Purosangue. Charakteristisch sind die lang gezogene Motorhaube, eine flach ansteigende Frontpartie sowie eine kompakte Fahrerkabine mit abrupt abfallendem Heck. Diese markante Linienführung wurde bereits bei getarnten Testfahrzeugen in den vergangenen Wochen beobachtet.

Mit einer Länge von 4.999 Millimetern, einer Höhe von 1.600 Millimetern und einer Breite von 1.996 Millimetern positioniert sich der YU7 im Segment der großen SUVs. Der Radstand beträgt 3.000 Millimeter, das Fahrzeuggewicht liegt bei 2,4 Tonnen.

Das Modell ist mit zwei Elektromotoren ausgestattet, einem vorderen mit 220 kW und einem hinteren mit 288 kW, was eine Gesamtleistung von 508 kW (681 PS) ergibt, die für eine Höchstgeschwindigkeit von 253 km/h ausreicht. Der Strom wird in einer Lithium-NMC-Batterie von CATL gespeichert; die Kapazität wurde noch nicht bekannt gegeben. Bedeutet: Über die zu erwartende Reichweite kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Preislich wohl bei Teslas Model Y angesiedelt

Der YU7 ist nach dem SU7 das zweite Elektroauto des chinesischen Technologiekonzerns. Das erste Modell entwickelte sich nach der Markteinführung schnell zum Verkaufserfolg. Der SU7 erinnert in der Designsprache stark an den Porsche Taycan und verkaufte sich 2024 in China mehr als 112.000 Mal. Für seine SUV-Schwester wird ein Preispunkt ab 34.000 Dollar erwartet, wo auch das Model Y von Tesla startet.

Mit dem Einstieg in den Automobilmarkt diversifiziert Xiaomi sein Geschäftsmodell über Smartphones und Unterhaltungselektronik hinaus. Das Unternehmen sieht in der Elektromobilität einen wichtigen Wachstumsmarkt für die Zukunft.