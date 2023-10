Three Coins: Wie auch die Jüngsten unter uns „finanzfit“ gemacht werden können

Finanzbildung oder in den meisten Fällen eher fehlende Finanzbildung wird in Österreich oft von Eltern an ihre Kinder vererbt, was dazu führen kann, dass finanzielle Ungleichheiten von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Three Coins ist ein österreichisches Sozialunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Finanzbildungsprojekten spezialisiert hat. Das Hauptziel besteht darin, Finanzkompetenz auf eine praktische und effektive Weise zu vermitteln.

Im Podcast sprechen wir mit Julia Vlahovic. Sie arbeitet seit über zwei Jahren als Projektleiterin bei Three Coins und ist speziell für den Bereich Kinder und Jugendliche verantwortlich. Ihre Projekte umfassen insbesondere Schulworkshops, die derzeit in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland stattfinden. Darüber hinaus leitet sie den Finanzbildungspreis KARDEA, der für die besten Geldprojekte in ganz Österreich an Schüler*innen verliehen wird. Wie sie betont, ist ihre größte Motivation in dieser Arbeit die Möglichkeit, Menschen durch finanzielle Bildung zu einem selbstbestimmteren und freieren Leben zu verhelfen.

Die Themen, die in dieser Folge behandelt werden:

Wie Three Coins zur finanziellen Bildung von Kindern und Jugendlichen beitragen will

Vererbte Finanzbildung in Österreich

Der konkrete Ablauf von Finanzbildungsworkshops an Schulen

Gefahren für Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken

Negative Trends wie Klarna- und Spielschulden

Digitale Kompetenz als Chance für eine verbesserte Finanzbildung von

Die Rolle von Sexismus in der Wahrnehmung von Geld und Berufswahl bei Kindern und Jugendlichen

Wie auch Eltern und Lehrkräfte von den Ressourcen und Angeboten von Three Coins profitieren können

