Neworn: Die nachhaltige Lösung für den Handel mit Babykleidung

Das Wiener Startup Neworn hat eine Plattform entwickelt, die den Handel mit Secondhand Baby- und Kinderkleidung ermöglicht. Damit will das Jungunternehmen umweltbewusstes Verhalten durch Treuepunkte belohnen. Neworn kooperiert dabei speziell mit kleinen, lokalen und ausschließlich nachhaltigen Unternehmen. Caroline Schober, Mitgründerin der Jungfirma, hat sich mit unserem Startup Interviewer unterhalten.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Caroline Schober: Neworn ist eine Plattform, die sich darauf konzentriert, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Eltern Babykleidung nutzen und erwerben. Unsere Mission ist es, eine nachhaltige Lösung für den Kauf und Verkauf von Babykleidung zu schaffen, die gleichzeitig Gemeinschaft und Umweltbewusstsein fördert.

Wir verbinden Eltern in Österreich, um gebrauchte Kinderkleidung & Zubehör zu kaufen und zu verkaufen. Ziel ist, die kurze Lebensdauer der Produkte zu verlängern, und nachhaltige Praktiken mit exklusiven Angeboten bei nachhaltigen Partnerunternehmen zu belohnen. Mit unserer mobilen Anwendung ermöglichen wir Eltern den Zugang zu einem vielfältigen Marktplatz, auf dem sie gebrauchte Babykleidung sowie Zubehör kaufen und verkaufen können. Durch die Förderung des Austauschs von Babykleidung innerhalb einer engagierten Community fördern wir die Wiederverwendung und reduzieren den Bedarf an neuen Produkten.

Wer ist im Gründungsteam?

Das Gründungsteam von Neworn besteht aus meinen Co-Gründer, Ole Kramer und mir, Caroline Schober. Ole hat sich in der Vergangenheit viel mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und war vor der Gründung von Neworn auf der Esade Universität tätig, wo er die Student:innen unter anderem im Fach „Sustainability & Corporate Social Responsibility“ unterrichtete. Ich (Caroline) konnte durch meine Zeit bei mehreren Startups viel Erfahrung sammeln, zuletzt bei Friday Finance als Head of Account Management, wo ich als einer der ersten Mitarbeiter:innen eingestiegen bin und damals den Sales und Customer Success Bereich aufbauen konnte.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Während unseres MBA-Studiums in Barcelona entstand die Idee für Neworn im Rahmen eines Uniprojekts, an dem wir gemeinsam arbeiteten. Zu dieser Zeit bemerkten wir, dass viele unserer Freunde Babys bekamen, und ich wurde oft gefragt, ob ich jemanden kannte, der Kinderkleidung abgeben wollte oder jemanden, der welche benötigte. Gleichzeitig inspirierten uns alarmierende Statistiken über die Verschwendung von Kleidung und die Umweltauswirkungen der Modeindustrie. In Österreich werden beispielsweise etwa 83 Prozent der Kleidung nicht recycelt und landen auf Mülldeponien, was einen erheblichen Beitrag zum globalen Abfallproblem darstellt. Die CO2-Emissionen der Modeindustrie übersteigen sogar die des weltweiten Flug- und Schiffsverkehrs zusammen.

Besonders im Bereich Kinderkleidung und Zubehör stellten wir fest, dass exzessive Neuanschaffungen und Kleidermüll ein großes Problem darstellen. Aufgrund des schnellen Wachstums der Kinder müssen Kleidungsstücke oft ausgetauscht werden, was zu erheblicher Verschwendung führt. Angesichts dieser Herausforderungen entschieden wir uns, eine Plattform zu schaffen, die es Eltern ermöglicht, hochwertige gebrauchte Kinderkleidung und -zubehör zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Unser Ziel war es, eine nachhaltige Alternative zum traditionellen Kauf neuer Kleidung zu bieten und gleichzeitig einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung zu leisten.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Wir verbinden Eltern in ganz Österreich, um gebrauchte Kinderkleidung & Zubehör zu kaufen und zu verkaufen. Die Produkte können so lange verwendet werden, wie sie wirklich gebraucht werden und dann mit nur einem Klick wieder veröffentlicht werden. So entsteht ein geschlossener Kreislauf. Im Fokus von Neworn liegt ausschließlich Kinder- und Babykleidung, was eine gezielte Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ermöglicht und ständige Interaktion mit den Nutzern fördert. Die Plattform ist benutzerfreundlich gestaltet, um den Ablauf so einfach wie möglich zu machen und den Einkauf bei mehreren Anbietern gleichzeitig zu erlauben.

Wir schaffen Vertrauen durch unsere Community und eine transparente Wiederverwendungs-Historie. Außerdem bieten wir ein sicheres Zahlungssystem mit Money-Back-Garantie, um unsere Käufer:innen zu schützen und unsere Verkäufer:innen zu unterstützen. Neworn ist auch die einzige App, die Eltern für ihr umweltfreundliches Verhalten belohnt , über 20 Partnerunternehmen haben uns von der ersten Stunde unterstützt, einerseits um ihre Zielgruppe zu erreichen und gleichzeitig unsere Vision zu teilen – wie Holie Living, Mama Matters oder SooNice Sunnies. So schaffen wir eine vertrauenswürdige Plattform für Kinderkleidung & Zubehör, die genau auf die Bedürfnisse von Eltern zugeschnitten ist, die Tradition des Weiterlebens wieder aufleben lässt und Gemeinschaft fördert.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir haben eine eigene mobile App entwickelt, die auf den Plattformen iOS und Android verfügbar ist. Diese App ermöglicht es Nutzer:innen, gebrauchte Kinder- und Babykleidung zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen. Wir nutzen Technologien für die Echtzeitkommunikation, um eine reibungslose Interaktion zwischen Käufer:innen und Verkäufer:innen zu ermöglichen. Da der Schutz der Daten unserer Nutzer:innen oberste Priorität hat, setzen wir fortschrittliche Sicherheits- und Datenschutztechnologien ein, um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten.

Der Zahlungsflow, der am 1. Juni bei Neworn eingeführt wird, ist einzigartig – da er uns ermöglicht unseren Käufer:innen eine Geld-zurück-Garantie zu ermöglichen. Momentan arbeiten wir daran, KI zu integrieren um ein personalisiertes Einkaufserlebnis für Eltern zu schaffen, das anhand der Größe des Kindes und der Geschwindigkeit in der es wächst, sowie Style und Schnitt, zu wissen was die User gerade suchen und wann die Kleidung bzw. das Zubehör gebraucht wird. Auch das Thema Qualitätskontrolle soll zukünftig mit KI gesichert werden.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind Eltern und Familien, insbesondere solche, die bewusst nach nachhaltigen Lösungen suchen und die Wiederverwendung von Kinder- und Babykleidung unterstützen möchten. Um sie zu erreichen, setzen wir auf eine mehrkanalige Marketingstrategie, die sowohl digitale als auch traditionelle Kanäle umfasst. Vieles machen wir auch über Partnerschaften mit verschiedensten Akteuren in diesem Bereich. Beispielsweise stehen wir im Austausch mit diversen Kindergärten, Spielegruppen, Yoga Studios, Hebammen und sind in Geburtskliniken vertreten. In erster Linie setzen wir auf kreative Lösungen und Growth-Hacking um unser Marketingbudget so effizient wie möglich einzusetzen.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Momentan sind wir mit potenziellen Investor:innen im Austausch. Uns ist sehr wichtig, den richtigen Match zu finden, der unsere Vision teilt und mit dem wir langfristig zusammenarbeiten können.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Neworn hat ein vielfältiges Geschäftsmodell entwickelt, das auf mehreren Einnahmequellen beruht, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Die Hauptumsatzquelle ist die Provision auf den Verkaufspreis erfolgreicher Transaktionen über die Plattform. Zusätzlich können Verkäufer:innen ihre Produkte hervorheben, um ihre Verkaufschancen zu steigern. Der Concierge Service ermöglicht es Verkäufer:innen, ihre Produkte direkt an Neworn zu senden, wobei das Unternehmen den Verkaufsprozess im Namen der Verkäufer:innen übernimmt.

Neworn bietet auch Werbemöglichkeiten für Unternehmen und ermöglicht es professionellen (aber ausschließlich nachhaltigen) Verkäufer:innen, ihre Produkte auf der Plattform zu listen, wobei ein spezielles Paket angeboten wird, um den Fokus auf Secondhand-Produkten zu erhalten.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Die nächsten Schritte für Neworn umfassen die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform, die Erweiterung der Nutzerbasis und die Stärkung der Partnerschaften mit nachhaltigen Unternehmen. Wir streben danach, die Anzahl der Transaktionen auf unserer Plattform zu steigern und das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu fördern. Wir werden unsere Dienstleistungen weiter diversifizieren und neue Einnahmequellen erschließen, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Unsere spezifischen Ziele für die Zukunft beinhalten die Erhöhung der Community-Größe, die Verbesserung der Nutzererfahrung und die Erweiterung unserer Dienstleistungen, um den Bedürfnissen unserer Nutzer:innen noch besser gerecht zu werden.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

1. In jedem Schritt die Opportunitätskosten abwägen und richtig Prioritäten setzen. 2. Netzwerken und sich trauen, im Netzwerk nach Hilfe zu bitten!

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.