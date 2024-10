Tomorrow: Nachhaltige Neobank erhält fünf Millionen Euro

Der nachhaltige Banking-Anbieter Tomorrow aus Hamburg hat in einer Finanzierungsrunde knapp fünf Millionen Euro eingesammelt. Das neue Kapital will die Jungfirma, die Bankkonten bietet, mit deren Hilfe Geld in soziale Projekte fließt, die CO₂ ausgleichen, in das Kund:innen-Wachstum und den Ausbau von Produkten und Features stecken. Seit Juni ist das Jungunternehmen darüber hinaus nach eigenen Angaben erstmals auf Monatsbasis profitabel.

Konstante Profitabilität seit Juli

Das Geld aus der aktuellen Finanzierung stammt von bestehenden Investoren wie Abacon Capital, ETF Partners und kopa ventures. Erstmals beteiligt sich außerdem die IFB Innovationsstarter GmbH. Bestehende Investoren beteiligen sich zudem über die Konvertierung bereits vorhandener Wandeldarlehen in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags. Dazu gehören unter anderem Abacon Capital, Porsche Ventures, Rolf Schroemgens, Aenu, Haltra und einige der Signavio-Gründer.

Im vergangenen Juni war Tomorrow erstmals auf EBITDA- und Net-Income-Ebene profitabel. Auch die darauffolgenden Monate Juli bis September konnte das Fintech die Profitabilität fortführen. „Mit Tomorrow passieren wir gerade einen wichtigen Meilenstein”, sagt Michael Schweikart, Co-Gründer und Co-CEO des Startups. „In einem herausfordernden Marktumfeld, das nicht zuletzt viele Startups hart getroffen hat, sind wir erstmals auf Monatsbasis profitabel und konnten eine substanzielle Finanzierungsrunde realisieren.“

Tomorrow plant neues Zinsprodukt

Das neue Kapital wird das 2018 gegründete Jungunternehmen unter anderem für die Einführung eines Zinsprodukts verwenden. Erst am 17. Oktober führte Tomorrow flexible Kontoführungsgebühren ab 0 Euro für das Kontomodell Now ein. Nach dem Prinzip „Pay What You Want“ können Kund:innen selbst entscheiden, wie viel sie monatlich für die Kontoführung zahlen. Damit möchte die Jungfirma die Hürde für den Zugang zu nachhaltigem Banking senken und Kund:innen eine gerechte und flexible Preisgestaltung anbieten.