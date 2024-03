Trending Today: 🔷 fobizz 🔷 to teach 🔷 Huawei 🔷 Inflationsrate 🔷 EU-Sofortüberweisungen 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

14:09: EU-SofortĂŒberweisungen werden ab Herbst 2025 kostenlos

Die EU-LĂ€nder einigten sich in BrĂŒssel auf eine Verordnung, die vorsieht, dass SofortĂŒberweisungen innerhalb der EU kĂŒnftig ohne Mehrkosten möglich sind. Banken dĂŒrfen demnach fĂŒr SofortĂŒberweisungen in Euro ab Herbst 2025 keine ZusatzgebĂŒhren mehr verlangen. Bis dato dauert es zumindest einen Tag, bis die Überweisung auf dem Konto des EmpfĂ€ngers eintrifft. An Wochenenden und Feiertagen kann der Prozess sogar mehr als 72 Stunden dauern. Das EuropĂ€ische Parlament hat der neuen Regelung zu den EchtzeitĂŒberweisungen bereits zugestimmt. Mit der Verordnung will die EU stĂ€rker gegen FinanzkriminalitĂ€t vorgehen. Banken werden verpflichtet, die Kontonummer und den Namen des BegĂŒnstigten abzugleichen. Damit seien die Nutzer besser vor Betrug geschĂŒtzt, hieß es in BrĂŒssel. Die neue Regelung wird in Österreich von der ÖVP begrĂŒĂŸt. FĂŒr die Bankkund:innen werde damit möglich, innerhalb von Sekunden GeldbetrĂ€ge kostenlos rund um die Uhr zu ĂŒberweisen.

11:29: Inflation im Februar 2024 laut Statistik Austria SchÀtzung bei 4,3 Prozent

Dass die Inflationsrate fĂŒr Februar 2024 voraussichtlich 4,3 Prozent betrĂ€gt, geht aus einer SchnellschĂ€tzung der Statistik Austria hervor. Die Inflation ist damit zurĂŒckgegangen und hat seit Dezember 2021 den niedrigsten Wert erreicht. GegenĂŒber dem Vormonat JĂ€nner 2024 steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,7 %. Vor allem die Preissteigerung bei Nahrungsmitteln ist deutlich schwĂ€cher als noch vor einem Jahr. Auch die Preise fĂŒr Haushaltsenergie sollen sich nun inflationsdĂ€mpfend auswirken, nachdem sie im Februar des Vorjahres noch stark gestiegen waren. Die Treibstoffpreise seien hingegen auf dem Niveau des Vorjahres geblieben.

09:18: Huawei stellt NeoSight vor – „ein schlankes konvergentes Managementsystem der nĂ€chsten Generation”

Beim MWC Barcelona 2024 prĂ€sentierte David Shi, Vice President ICT Marketing & Solution Sales bei Huawei, NeoSight – ein schlankes konvergentes Managementsystem der nĂ€chsten Generation fĂŒr den kommerziellen Markt. NeoSight bietet eine umfassende, vereinfachte und zentralisierte Betriebs- und Wartungslösung (O&M) fĂŒr kleine und mittelstĂ€ndische Unternehmen (KMU). Laut Huawei sehen sich KMUs mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, darunter isolierte Systeme, Schwierigkeiten bei der Fehlerlokalisierung und eine verzögerte Fehlerbehebung. NeoSight soll helfen, diese Probleme zu beheben: mittels Full-Stack-Visualisierung, die die Full-Stack-Topologie automatisch und ohne manuelle Eingriffe wiederherstellen soll. Ein intelligenter AI-Assistent: soll Fehlerpfade und -ursachen automatisch aufspĂŒren und die Funktion Mobile O&M ermöglicht mittels der eFly-App eine Zusammenarbeit mit Servicepartnern aus der Ferne.

09:09: KI-Unternehmen „fobizz“ ĂŒbernimmt das EdTech „to teach“

Das Unternehmen fobizz ĂŒbernimmt das KI EdTech to teach. Das EdTech-Startup to teach wird damit Tochterunternehmen von fobizz, der 101skills GmbH. Die GrĂŒnder Felix Weiß und Marius Lindenmeier bleiben GeschĂ€ftsfĂŒhrer. Der Zusammenschluss soll es ermöglichen, zukĂŒnftig didaktisch hochwertige Bildungsinhalte fĂŒr LehrkrĂ€fte auf Verlagsniveau anzubieten. Gemeinsam wollen die beiden den Alltag von LehrkrĂ€ften durch fachdidaktisch treffsicheren Einsatz von KĂŒnstlicher Intelligenz (KI) erleichtern und deren Potenziale im Bildungssystem ausschöpfen. To teach unterstĂŒtzt LehrkrĂ€fte bei der Unterrichtsplanung und -vorbereitung und nutzt KI, um personalisierte Unterrichtsmaterialien und interaktive Übungsaufgaben zu erstellen. Man verspricht sich durch die Übernahme die digitale Transformation der Bildung in Deutschland weltweit weiter voranzutreiben