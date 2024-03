Trending Today: 🔷 Wefox 🔷 Microsoft 🔷 Februar-Inflation 🔷 EU-Lieferkettengesetz 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

13:17: Einigung zum EU-Lieferkettengesetz erzielt – mit Abschwächungen

Letzte Woche wurde das EU-Lieferkettengesetz beschlossen – mit einigen Abschwächungen, als der ursprüngliche Entwurf vorgesehen hatte. Österreich und Deutschland wollten sich Anfang Februarihren Stimme enthalten, weil sie mit den Details des Lieferkettengesetzes beziehungsweise mit der Umsetzung der Richtlinien für Unternehmen nicht einverstanden waren. Diese wurden als zu bürokratisch angesehen. Statt für Unternehmen ab 500 Beschäftigten und 150 Millionen Euro Umsatz gelten die Regeln nun für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Umsatz. Die Übergangsfristen wurden je nach Größe des Unternehmens auf drei bis fünf Jahre verlängert. Deutsche und österreichische Industrieverterter:innen sind weiterhin nicht erfreut über die neuen Lieferkettenrichtlinien. Nun muss das EU-Parlament noch über die Richtlinie abstimmen. Nach dem Beschluss der Richtlinie auf EU-Ebene geht es dann weiter in die nationale Umsetzung.

13:07: Februar-Inflation auf 4,3 Prozent gesunken

Die Teuerung in Österreich hat sich weiter verlangsamt. Im Februar betrug die Inflationsrate 4,3 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. Der Rückgang von 4,6 Prozent im Jänner auf 4,3 Prozent im Februar sei vor allem darauf zurückzuführen, dass der Preisdruck bei Lebensmitteln deutlich nachgelassen hat. Auch die Preise in Restaurants sind laut Statistik Austria nicht mehr ganz so stark gestiegen wie zuletzt. Die Treibstoffpreise, die in den Monaten davor im Jahresvergleich merklich gefallen waren, sind nahezu unverändert geblieben. Die für Eurozonen-Vergleiche ermittelte Harmonisierte Inflationsrate (HVPI) für Österreich betrug im Februar 4,2 Prozent. In Euroraum legten die Preise von Februar 2023 auf Februar 2024 um 2,6 Prozent zu, in der gesamten EU um 2,8 Prozent. Damit liegt die Teuerung in Österreich noch immer weit über dem EU-Schnitt. Die höchste jährliche Teuerungsrate nach harmonisierter Berechnungsart hatte laut Eurostat Rumänien mit 7,1 Prozent. Es folgen Kroatien (+4,8 Prozent) und Estland (+4,4 Prozent). Österreich folgt an vierter Stelle. Die niedrigste Inflationsrate hatten im Februar Dänemark und Lettland mit jeweils 0,6 Prozent, gefolgt von Italien mit 0,8 Prozent.

11:45: Erweiterte Funktionalität für Copilot für Microsoft 365

Ab sofort ist Copilot in den kostenlosen Microsoft 365 Web-Apps Teil des Copilot Pro-Abonnements und wird in den nächsten Monaten auf die mobilen Apps für iOS und Android ausgeweitet. Eine einmonatige kostenlose Testversion von Copilot Pro ist für alle verfügbar, die die Copilot Mobile App herunterladen. Copilot ist ein KI-gestütztes Produktivitätstool, das große Sprachmodelle (LLMs), Inhalte aus dem Microsoft Graph und die Microsoft 365-Apps integriert, um Benutzer:innen intelligente Echtzeitunterstützung zur Verbesserung ihrer Kreativität, Produktivität und Fähigkeiten zu bieten.

11:30: Wefox freut sich über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023

Das InsurTech „Wefox“ berichtete über eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2023. Das Geschäftsführungs-Team Rene Besenbäck und Lukas Lindenhofer freuen sich lau Aussendung über Zuwächse bei Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeiter:innen. So betreut das Unternehmen österreichweit laut eigenen Angaben mehr als 183.000 Kund:innen (über +10 Prozent im Vergleich zu 2022). Über das wefox Partnerportal verbindet das Unternehmen Versicherungen, Vertriebspartner und Kund:innen und bitte gleichzeitig Zugang zu Beratungen und digitalen Versicherungslösungen an. WeFox arbeitet derzeit mir 260 regionalen Partnern (+14 Prozent im Vergleich zu 2022) und 605 Versicherungsexpert:innen zusammen. Die Vision ist, „die Versicherungsindustrie vollständig zu digitalisieren und so alle Akteure auf einfachem Wege zusammenzubringen“.