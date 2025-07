Apple könnte OpenAI oder Anthropic für besseres Siri in Betracht ziehen

Apple führt Gespräche mit Anthropic und OpenAI über die mögliche Nutzung deren KI-Technologien für eine neue Version von Siri. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte der Technologiekonzern damit seine eigenen internen Modelle zurückstellen. Der iPhone-Hersteller hat mit beiden Unternehmen über die Nutzung ihrer Large Language Models für Siri gesprochen, berichten Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut sind.

Die Verhandlungen schreiten bereits voran. Apple hat die Unternehmen gebeten, Versionen ihrer Modelle zu trainieren, die auf Apples Cloud-Infrastruktur für Testzwecke laufen könnten, erklären die Quellen, die anonym bleiben möchten. Diese Entwicklung deutet auf eine möglicherweise weitreichende Änderung in Apples KI-Strategie hin.

Strategiewechsel bei Apple

Eine Entscheidung für externe KI-Modelle würde eine fundamentale Kursänderung darstellen. Apple betreibt derzeit die meisten seiner KI-Funktionen mit hauseigener Technologie, die als Apple Foundation Models bezeichnet wird. Das Unternehmen plante ursprünglich, eine neue Version seines Sprachassistenten auf Basis dieser eigenen Technologie für 2026 zu entwickeln.

Ein Wechsel zu Anthropics Claude oder OpenAIs ChatGPT-Modellen für Siri wäre ein Eingeständnis, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, im Bereich der generativen KI zu konkurrieren – einer Technologie, die als die wichtigste Neuentwicklung seit Jahrzehnten gilt. Die Entscheidung könnte signalisieren, dass Apple seine Strategie im hart umkämpften KI-Markt neu ausrichtet.

Aktuelle Situation und Ausblick

Bereits heute integriert Apple externe KI-Technologie in begrenztem Umfang. Apple erlaubt ChatGPT bereits, webbasierte Suchanfragen in Siri zu beantworten, aber der Assistent selbst wird von Apple betrieben. Eine vollständige Integration externer Modelle würde jedoch einen deutlich tieferen Eingriff in die Kernfunktionalität von Siri bedeuten.

Die Verhandlungen befinden sich noch im Anfangsstadium, und es bleibt unklar, ob Apple tatsächlich mit einem der beiden KI-Unternehmen eine Vereinbarung treffen wird. Eine solche Partnerschaft könnte jedoch Apples Position im KI-Wettbewerb stärken und Siri neue Fähigkeiten verleihen, die mit den fortschrittlichen Funktionen konkurrierender Sprachassistenten mithalten können.