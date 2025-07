Ferovinum: Fintech sichert sich 550 Millionen Dollar zur Optimierung globaler Getränkelieferketten

Das britische Fintech-Unternehmen Ferovinum mit Schwerpunkt auf Finanzierungs- und Lieferkettenlösungen für die internationale Getränkeindustrie, hat ein verbriefungsbasiertes Finanzierungsprogramm im Volumen von 550 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Programm entsteht in Zusammenarbeit mit Pollen Street Capital und einer führenden Investmentbank und ermöglicht dem Unternehmen mit Sitz in London, seine Aktivitäten in den USA, Europa und Australien auszubauen.

Ferovinum betreibt eine Finanzierungs- und Lieferkettenplattform speziell für die Getränkeindustrie. Das Unternehmen löst branchenspezifische Probleme im Bereich des Betriebskapitals und optimiert globale Lieferketten. Mit der neuen Finanzierung will Ferovinum nun Lagerkapazitäten an strategischen Standorten in Kalifornien, Florida, New Jersey und Texas anbieten.

Globale Expansion steht bevor

Die neue Finanzierung folgt auf ein Asset-Backed-Lending-Konsortium mit NatWest, Barclays und Shawbrook im Jahr 2023 sowie eine erfolgreiche Eigenkapitalrunde unter der Leitung von Notion Capital. Ferovinum richtet sich mit seinem Angebot an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Großkonzerne in der Getränkeindustrie und verspricht Wachstumsförderung, verbesserten Cashflow und Effizienzsteigerungen in der Lieferkette.

CEO Mitch Fowler erklärt die Marktlage: Die Getränkeindustrie navigiere derzeit durch einige der volatilsten Handelsbedingungen der letzten 30 Jahre. „Um zu gedeihen und die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen, brauchen die Unternehmen Zugang zu flexiblen und kapitaleffizienten Finanzierungslösungen und einer effizienten globalen Lieferkette. Diese Vereinbarung unterstützt unser Ziel, der Branche zu helfen, eine kapitaleffizientere Lieferkette zu betreiben, die es ihnen ermöglicht, ihre Ressourcen auf ihre Kernaktivitäten zu konzentrieren und die Margen und die Rentabilität in der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern“, so Fowler.

Partnerschaft mit Pollen Street Capital

Die Zusammenarbeit mit Pollen Street Capital stellt einen wichtigen Schritt für Ferovinum dar. Connor Marshall-Mckie, Investment Director bei Pollen Street, betont: „Wir freuen uns, mit Ferovinum zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen ein aufregendes neues Wachstumskapitel beginnt. Das Team von Ferovinum hat uns mit seinem fundierten Wissen über die Getränkeindustrie und seinem klaren Verständnis für die Bedürfnisse seiner Kunden beeindruckt. Das Produkt von Ferovinum ist ein großartiges Beispiel für Innovation in der Asset-Backed-Finanzierung und passt perfekt zu unserer Asset-Backed-Kreditstrategie. Wir freuen uns darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens zu unterstützen und auf diesem Weg eng zusammenzuarbeiten.“