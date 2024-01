Trending Today: Amazon baut wieder Stellen ab, BMW erreicht Absatzrekord bei E-Autos

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

8:00: Amazon baut Stellen bei Prime Video und Filmstudio MGM ab

Amazon wird mehrere Hundert Beschäftigte in seinem Streamingdienst Prime Video sowie in seinem Filmstudio MGM entlassen, berichtet Reuters. „Wir haben Möglichkeiten identifiziert, Investitionen in bestimmten Bereichen zu reduzieren oder einzustellen und gleichzeitig unsere Investitionen zu erhöhen und uns auf Inhalts- und Produktinitiativen zu konzentrieren, die die größte Wirkung erzielen“, schrieb Mike Hopkins, Senior Vice President von Prime Video und den Amazon MGM Studio. Erst am Mittwoch hatte Amazon bereits angekündigt, etwa ein Drittel der Belegschaft der Livestreaming-Website Twitch zu entlassen.

7:30: BMW erreicht Absatzrekord bei E-Autos

Der Autokonzern BMW hat Verkaufszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Vor allem bei E-Autos gab es hierbei einen großen Anstieg. Die weltweiten Auslieferungen vollelektrischer Modelle lag bei 376.183 verkauften Fahrzeugen, was gegenüber dem Vorjahr ein Absatzwachstum von 74,4 Prozent bedeutet. BMW will künftig noch stärker auf E-Mobilität setzen. Das Werk in München soll ab Ende 2027 ausschließlich vollelektrische Modelle fertigen.